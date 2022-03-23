Продается танк у Привоза и другие страницы одесского военного арт-дневника

Военный арт-дневник, артсопротивление – так называет свои работы талантливая одесская художница Елена Мондер. Все они – о сегодняшней войне, о людях на военном положении. И все они – с особой одесской изюминкой, с юмором, надеждой и верой в нашу победу.

Одесская тетя Соня в тапочках на страже любимого города: смотрит на орков в танках и предупреждает чисто по-одесски: «Вас тут не стояло!», у одесского Привоза одесские ромы задорно предлагают прикупить золотишко, погадать и приобрести танк б/у, а заодно и БТРы… Одесский маяк показывает врагу огромную дулю…

«Можно вечно смотреть на три вещи – на работу нашего ПВО, на успехи ВСУ и на рисунки Елены Мондер»,

– пишут одесситы в соцсетях.

Еще бы: в ее работах находит отражение все, что с нами сегодня происходит. Даже Дюк, укрытый мешками с песком, обращается с просьбой не выкладывать хронику боевых действий в соцсетях и поменьше об этом болтать по телефону.

Елена Мондер руководит арт-студией «Море», и все свои работы выкладывает на странице студии на Facebook.

«У нас есть настоящие народные герои. Огромное количество сильных, смелых людей стали на защиту нашей страны. Кому-то из них суждено стать символом: символом победы, символом отваги, символом надежности. Позитив, спокойствие, юмор, искусство – все необходимо и имеет значение»,

– уверена художница.

Фото с Facebook-страницы Арт-студии «Море»