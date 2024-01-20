Как в Одессе очистить помещение от паров ртути

Разбитый ртутный градусник — источник ядовитых испарений, распространяющихся с огромной скоростью. Из помещения, где это произошло, нужно сразу же вывести людей и животных.

Шарики ртути осторожно накрыть мокрой тряпкой, открыть окна и закрыть двери, чтобы не было сквозняка.

Выключить в комнате кондиционер, тепловентилятор и все отопительные приборы. Чем ниже температура, тем медленнее распространяются пары ртути.

Ни в коем случае не подметайте пол и не используйте пылесос, это может усилить ядовитые испарения. Если ртуть попала на одежду, ее безопаснее всего выбросить. Стирать такую одежду можно только отдельно от другой и обязательно в перчатках вручную.

Куда в Одессе обращаться для очистки помещения от ртути

Сразу же после того, как вы приняли необходимые меры предосторожности, нужно позвонить специалистам в санитарно-эпидемиологическую службу.

Служба работает круглосуточно без выходных. Специалисты приезжают на вызов обычно в течение 20 минут. Они проведут обработку помещения в три этапа, чтобы полностью очистить его от разлившейся ртути и ее паров.

Санитарно-эпидемиологическая служба «Тараканам Стоп»

Адрес: 1-й переулок Амундсена, 1/11

Телефон: (067) 524-51-39

Стоимость услуги очистки: 2250 гривен