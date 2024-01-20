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Как в Одессе очистить помещение от паров ртути

Как в Одессе очистить помещение от паров ртути

Ртутный термометр — этот хрупкий прибор. Если с ним неаккуратно обращаться, то можно легко повредить. Вытекшая из термометра ртуть и ее испарения представляют большую опасность для любого живого организма. Поэтому нужно знать: если разбился ртутный градусник, ни в коем случае нельзя убирать ртуть самостоятельно, а нужно немедленно обратиться в соответствующую службу, где помогут очистить помещение от ртути без опасных последствий для людей и животных.

Разбитый ртутный градусник — источник ядовитых испарений, распространяющихся с огромной скоростью. Из помещения, где это произошло, нужно сразу же вывести людей и животных.

Шарики ртути осторожно накрыть мокрой тряпкой, открыть окна и закрыть двери, чтобы не было сквозняка.

Выключить в комнате кондиционер, тепловентилятор и все отопительные приборы. Чем ниже температура, тем медленнее распространяются пары ртути.

Ни в коем случае не подметайте пол и не используйте пылесос, это может усилить ядовитые испарения. Если ртуть попала на одежду, ее безопаснее всего выбросить. Стирать такую одежду можно только отдельно от другой и обязательно в перчатках вручную.

Куда в Одессе обращаться для очистки помещения от ртути

Сразу же после того, как вы приняли необходимые меры предосторожности, нужно позвонить специалистам в санитарно-эпидемиологическую службу.

Служба работает круглосуточно без выходных. Специалисты приезжают на вызов обычно в течение 20 минут. Они проведут обработку помещения в три этапа, чтобы полностью очистить его от разлившейся ртути и ее паров.

Санитарно-эпидемиологическая служба «Тараканам Стоп»

  • Адрес: 1-й переулок Амундсена, 1/11
  • Телефон: (067) 524-51-39
  • Стоимость услуги очистки: 2250 гривен
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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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