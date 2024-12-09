Сегодня церковь празднует зачатие Пресвятой Богородицы: традиции, запреты и именинники

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 декабря по новому календарю (22 декабря по старому) — Зачатие Пресвятой Богородицы и день памяти святой Анны, матери Девы Марии.

Анна жила в I веке до н.э. и была родом из семьи священника. Считается, что она родилась в Вифлееме, когда выросла, вышла замуж за Иоакима. Они очень хотели иметь детей, но их не было у супругов на протяжении 50 лет. Известен случай, как Иоакиму даже запретили во время большого религиозного праздника принести жертву Богу из-за того, что у него нет детей. Опечаленный муж ушел в пустыню и стал там усердно молиться. Там ему ангел и принес благую весть — скоро у них с женой будет дочь. Эту же новость ангел рассказал и Анне: «…ты родишь Дочь благословенную. Ради Неё благословятся все роды земные. Через Неё дастся спасение всему миру…». Иоаким поспешил домой и встретил у Золотых ворот Иерусалима Анну, которая шла ему навстречу — эта сцена изображена и в иконографии.

Так и случилось. На 15 день после рождения девочке дали имя — Мария. Анна была заботливой и внимательной мамой. Когда Иоаким решил посвятить дочь Богу, Анна уговорила его подождать, а в три года Марию ввели в Иерусалимский храм, где она и осталась как воспитанница.

Через 5-6 лет после этого Иоаким умер, по преданию в то время ему было 80 лет. Через два года умерла и святая праведная Анна, в возрасте 79 лет. Хотя есть и другая версия, католическая: согласно ей Анна прожила намного дольше и даже помогала Марии ухаживать за маленьким Иисусом.

Похоронили святую Анну в Иерусалиме, а во времена императора Юстиниана II (около 710 года) её мощи и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Сейчас частицы святых мощей находятся в разных церквях по всему миру.

Какой церковный праздник 9 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — почитание памяти святого Алипия Столпника. Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

Народный праздник 9 декабря: приметы, запреты, традиции

В народе 9 декабря — праздник Анна Темная, Анна Зимняя. В старые времена в этот день старались всячески оберегать женщин, особенно беременных.

О чем говорят приметы на 9 декабря

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и какой будет эта зима:

оттепель в этот день — зима будет теплой;

ветер северный — к сильным морозам;

вода в колодце тихая и неподвижная — зима будет спокойной, если рябь на воде — то с метелями и вьюгами;

вода появилась на поверхности льда — скоро потеплеет;

снег ложится буграми — к хорошему урожаю.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 9 декабря, как и в любой другой день, не следует сквернословить, ругаться, злиться, церковь не одобряет лени, жадности, зависти, нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней.

Зачатие Пресвятой Богородицы считается женским праздником. Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам, — не следует работать женщинам, особенно стирать, убирать, заниматься рукоделием. Также в этот день беременным нельзя разжигать огонь и брать в руки острые предметы, иначе роды будут тяжелыми.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 года по дням.

Что можно делать 9 декабря

Праведную Анну считают покровительницей брака и рожениц, бедняков, работников, домохозяек. В православный праздник сегодня святой молятся о том, чтобы Бог дал детей, о легких родах, здоровье младенцев, семейном счастье, решении семейных проблем.

Кто отмечает день ангела 9 декабря

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна.

По старому стилю день ангела у Николая, Даниила, Юлиана, Георгия, Василия, Петра, Назара, Афанасия, Ильи, Якова.

Смотрите также: Полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Выбор редакции: