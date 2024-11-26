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Церковные праздники 26 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 26 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 26 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

26 ноября в церковном календаре — день памяти святого преподобного Алипия Столпника.

Что это за день

Этот день посвящен чествованию святого, известного своим подвигом столпничества — особой формой духовной жизни, предполагающей затворничество и постоянные молитвы на столбе. Преподобный Алипий жил в преданной молитве, строгом посте и уединении, вдохновляя других своим примером смирения и духовной стойкости. Его служение стало символом стремления к духовной чистоте и сосредоточения на Божьей воле.

В этот день обращаются к святому с просьбами об укреплении в вере, помощи в сложных обстоятельствах и благословении на ежедневные труды. Традиции этого дня поощряют к молитве, посещению храмов и духовному переосмыслению собственной жизни.

Что нельзя делать 26 ноября

  • Нельзя давать и брать в долг деньги.
  • Не следует сквернословить, ссориться с родными.
  • Запрещается отправляться в дальние странствия.

Народные приметы 26 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: выпало уже много снега на Юрия Весеннего (23 апреля) — вырастет много травы;
  • ветер северный — будут сильные морозы;
  • метель в течение всего дня — рано вырастут травы и цветы весной;
  • иней на деревьях — ждите большого урожая в следующем году.

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