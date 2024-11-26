Церковные праздники 26 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

26 ноября в церковном календаре — день памяти святого преподобного Алипия Столпника.

Что это за день

Этот день посвящен чествованию святого, известного своим подвигом столпничества — особой формой духовной жизни, предполагающей затворничество и постоянные молитвы на столбе. Преподобный Алипий жил в преданной молитве, строгом посте и уединении, вдохновляя других своим примером смирения и духовной стойкости. Его служение стало символом стремления к духовной чистоте и сосредоточения на Божьей воле.

В этот день обращаются к святому с просьбами об укреплении в вере, помощи в сложных обстоятельствах и благословении на ежедневные труды. Традиции этого дня поощряют к молитве, посещению храмов и духовному переосмыслению собственной жизни.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя давать и брать в долг деньги.

Не следует сквернословить, ссориться с родными.

Запрещается отправляться в дальние странствия.

Народные приметы 26 ноября

смотрели, какой сегодня день: выпало уже много снега на Юрия Весеннего (23 апреля) — вырастет много травы;

ветер северный — будут сильные морозы;

метель в течение всего дня — рано вырастут травы и цветы весной;

иней на деревьях — ждите большого урожая в следующем году.

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