Сьогодні церква святкує зачаття Пресвятої Богородиці: традиції, заборони та іменники

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

Православне свято 9 грудня за новим календарем (22 грудня за старим) – Зачаття Пресвятої Богородиці та день пам’яті святої Ганни, матері Діви Марії.

Ганна жила в I столітті до н.е. і була родом із сім’ї священика. Вважається, що вона народилася у Вифлеємі, коли виросла, то вийшла заміж за Іоакима. Вони дуже хотіли мати дітей, але їх не було у подружжя протягом 50 років. Відомий випадок, як Йоакиму навіть заборонили під час великого релігійного свята принести жертву Богові через те, що в нього немає дітей. Засмучений чоловік пішов у пустелю і став там старанно молитися. Там йому ангел і приніс благу звістку – незабаром у них із дружиною буде дочка. Цю ж новину ангел розповів і Ганні: “…ти народиш Дочку благословенну. Заради Неї благословляться всі пологи земні. Через Неї дасться спасіння всьому світу…”. Іоаким поспішив додому і зустрів біля Золотих воріт Єрусалима Анну, яка йшла йому назустріч – цю сцену зображено і в іконографії.

Так і сталося. На 15 день після народження дівчинки їй дали ім’я – Марія. Ганна була турботливою й уважною та турботливою мамою. Коли Іоаким вирішив посвятити доньку Богові, то Ганна вмовила його почекати, а в три роки Марію ввели до Єрусалимського храму, де вона й залишилася як вихованка.

Через 5-6 років після цього Іоаким помер, за переказами на той час йому було 80 років. Через два роки померла і свята праведна Ганна, у віці 79 років. Хоча є й інша версія, католицька: згідно з нею Ганна прожила набагато довше і навіть допомагала Марії доглядати за маленьким Ісусом.

Поховали святу Ганну в Єрусалимі, а за часів імператора Юстиніана II (близько 710 року) її мощі та мафорій (покривало) перенесли до Константинополя. Зараз частинки святих мощей перебувають у різних церквах по всьому світу.

Яке церковне свято 9 грудня за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем – вшанування пам’яті святого Аліпія Стовпника. Раніше “Одеське Життя” розповідало, яке сьогодні церковне свято відзначають за старим стилем і що не можна робити в цю дату.

Народне свято 9 грудня: прикмети, заборони, традиції

У народі 9 грудня – свято Анна Темна, Анна Зимова. За старих часів цього дня намагалися всіляко оберігати жінок, особливо вагітних.

Про що говорять прикмети на 9 грудня

За прикметами дня судять про погоду найближчим часом і якою буде ця зима:

відлига в цей день – зима буде теплою;

вітер північний – до сильних заморозків;

вода в колодязі тиха й нерухома – зима буде спокійною, якщо брижі на воді – то з завірюхами й хуртовинами;

вода з’явилася на поверхні льоду – скоро потеплішає;

сніг лягає буграми – до гарного врожаю.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 9 грудня, як і в інший день, не слід лихословити, лаятися, злитися, церква не схвалює лінощів, жадібності, заздрості, не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить про неї.

Зачаття Пресвятої Богородиці вважається жіночим святом. Серед головних заборон, що сьогодні не можна робити за народними прикметами, – не слід працювати жінкам, особливо прати, прибирати, займатися рукоділлям. Також цього дня вагітним не можна розпалювати вогонь і брати в руки гострі предмети, інакше пологи будуть важкими.

Для тих, хто дотримується посту, раніше ми публікували календар харчування на Різдвяний піст 2024 року по днях.

Що можна робити 9 грудня

Праведну Анну вважають покровителькою шлюбу і породіль, бідняків, робітників, домогосподарок. У православне свято сьогодні святій моляться про те, щоб Бог дав дітей, про легкі пологи, здоров’я немовлят, сімейне щастя, вирішення сімейних негараздів.

Хто відзначає день ангела 9 грудня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Василь, Степан, Володимир, Олександр, Анна.

За старим стилем день ангела у Миколи, Данила, Юліана, Георгія, Василя, Петра, Назара, Афанасія, Іллі, Якова.

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