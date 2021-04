Сегодня День рождения у Майкла Мура

Майкл Мур известен своим фильмом «Фаренгейт 9/11». В картине есть намёк на то, что к трагедии 11 сентября 2001 года возможно причастен бывший американский президент Джордж Буш. Работа стала самой успешной в истории документального кино и принесла Муру «Золотую пальмовую ветвь».

Майкл родился в 1954 году во Флинте (штат Мичиган). Он обучался журналистике в местном университете, а в 1976 году основал независимый еженедельник местного значения «Голос Флинта».

Темой первой документальной ленты режиссёра «Роджер и я» (1989) стала социальная катастрофа, произошедшая в его родном Флинте после того, как руководство корпорации General Motors решило закрыть все свои предприятия в этом городе.

Следующим фильм «Большая Америка» (1997) режиссёр снимал по собственной публицистической книге Downsize This! Random Threats from an Unarmed American (1996), обличающей неолиберальную модель глобализации.

В 2002 году вышла его картина «Боулинг для Колумбины» о кровавом расстреле в школе Колумбины. За её Мур получил специальный приз за режиссуру в Каннах и премию «Оскар» как лучший кинодокументалист года.

В мае 2007 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Майкла Мура «Здравозахоронение» об американской системе здравоохранения. В картине кинорежиссёр критикует существующую в стране модель страховой медицины.

В 2005 году журнал Time назвал Мура одним из ста наиболее влиятельных людей года.

Фото: peoples.ru