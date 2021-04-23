Сегодня день ангела у Александров

Александр — очень популярное имя, которое происходит от греческих слов, «алекс» — защитник и «андрос» — мужчина.

Мужчины с таким именем упорно добиваются своей цели и могут стоять во главе коллектива. Они спокойно делегируют обязанности профессионалам. Однако у них есть уязвимое место — слабость к алкоголю. В состоянии опьянения Саши теряют над собой контроль, начинают хвастаться и стремиться опередить партнеров по застолью. Но некоторые серьезные события в жизни родных и близких могут навсегда отвратить их от увлечения спиртным.