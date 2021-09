Сегодня День рождения у Глории Эстефан

Глория родилась в 1957 году в Гаване, но выросла на Майами. В 1975 году вместе со своим мужем Эмилио Эстефаном она создала латиноамериканский коллектив Miami Sound Machine. Первоначально группа исполняла песни на испанском языке, но постепенно переключилась на английский.

С 1984 году Эстефан начала гастролировать с сольными концертами в США и странах Латинской Америки. В 90-м году в её автобус врезался грузовик. Певица получила серьёзнейшие травмы позвоночника, после чего год восстанавливалась. В 1991 году она выпустила автобиографическую балладу «Coming Out of the Dark», которая заняла вершины хит-парадов.

В 1994 году вышел альбом кавер-версий классических мелодий американской поп-музыки под названием «Hold Me Thrill Me Kiss Me». Два года спустя Эстефан пригласили на церемонию закрытия Олимпийских игр в Атланте.

Последний свой альбом «Brazil305» исполнительница выпустила в 2020 году.

Фото: entre-amigos.ru