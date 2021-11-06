Сегодня День рождения Итана Хоука

Сегодня, 6 ноября, День рождения отмечает американский режиссер и актёр Итан Хоук. Ему исполняется 51 год.

Итан родился в Остине (штат Техас, США). В десятилетнем возрасте вместе с матерью он переехал в Тауншип.

Актёрскому ремеслу он обучался в знаменитом Театре Маккартера, а также посещал курсы при Британской театральной ассоциации в Англии и Университет Карнеги-Меллоуна в Питтсбурге.

Кроме того, Хоуп является одним из учредителей и художественным руководителем театральной труппы Malaparte.

Как прославился Итан Хоук?

Итан впервые появился в кино в 14 лет в научно-фантастическом фильме «Исследователи». Однако прорыв в киноиндустрии для него произошел в 1989 году, после съемок в фильме «Общество мёртвых поэтов». Также для него удачной оказалась роль в картине «Тренировочный день». За эту работу его номинировали на «Оскар». А после игры в притче «Отрочество» он получил множества наград, в том числе номинации на премии Гильдии киноактёров США, «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар».

В 2004 году Хоук вместе c другими авторами номинировался на «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Перед закатом».

В литературе Хоук успешно дебютировал в 1996 году с романом «Самый жаркий штат». Его второй роман — «Пепельная среда» — вышел в 2003 году, в 2015 году — роман «Правила рыцаря».

Итан Хоук: личная жизнь

С 1998 по 2005 год Итан был женат на актрисе Умe Турман. У бывших супругов есть двое детей — дочь Майя Рэй Турман Хоук и сын Левон Грин Хоук . В 2008 году Хоук женился на Райан Шохьюз. У пары родились две дочери — Клементина Джейн Хоук и Индиана Хоук.

Также известно, что Итан является двоюродным племянником американского драматурга Теннесси Уильямса по линии отца.

Напомним, в октябре День рождения отмечали Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: celebritynetworth.com