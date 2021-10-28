Сегодня День рождения Джулии Робертс

Сегодня, 28 октября, День рождения отмечает американская актриса Джулиа Робертс. Ей исполняется 54 года.

Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Фильмы с её участием принесли прибыль на сумму свыше двух миллиардов долларов.

Джулия родилась в городе Смирна (штат Джорджия, США). В юные годы увлекалась игрой на кларнете, участвовала в конкурсах красоты и любительских театральных постановках. После окончания школы Джулия поступила в Университет штата Джорджия и переехала в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в кино. Здесь она подписала контракт с модельным агентством Click и записалась на курсы актёрского искусства.

Как прославилась Джулия Робертс?

Первым успехом Джулии в кино стала роль в фильме «Стальные магнолии», который вышел на экраны в 1989 году. За эту работу она получила премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана». А после съемок в мелодраме «Красотка» за Робертс закрепился статус голливудской звезды. Также удачными для неё были ленты «Эрин Брокович», «Свадьба лучшего друга», «Война Чарли Уинстона», «Август: Графство Осейдж», «Ешь, молись, люби».

Личная жизнь Джулии Робертс

В 1990-е годы Джулия Робертс была известна не только благодаря ярким ролям в кино, но и бурной личной жизни. Среди её любовников замечали Кифера Сазерленда, Мэтью Перри, Лиама Нисона, Дэниела Дэй-Льюиса, Бенджамина Брэтта.

В 1993 году она вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, однако брак не продлился и двух лет.

Вторым мужем Робертс стал кинооператор Дэниел Модер в 2004 году. У пары родилось трое детей: двойня — девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер, а также сын Генри Дэниел Модер.

Джулия с семьёй проживает в своём пентхаусе в Нью-Йорке (на Манхэттене) и на ранчо в Тахо. Еще у неё есть особняк в Малибу.

Фото: new-magazine.ru