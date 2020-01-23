Одеські комунальники показали, як проводили санітарно-технічний день в Малиновському районі (фото)

Вчора, 22 січня в Малиновському районі Одеси відбувся санітарно-технічний день.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У комплексному генеральному прибиранні району взяли участь усі служби і підприємства, відповідальні за чистоту і благоустрій вулиць, прилеглої території, зелених зон та міжквартальних проїздів.

Так, фахівці КП «Міські дороги» вичистили дорожнє полотно на Черьомушках, Молдаванці, Заставі, Дальніх Млинах і Ленселищі, використовуючи підмітально-прибиральні машини «Глобус».

Крім того, співробітники підприємства здійснили миття зупинкових комплексів, а також прибирання прилеглої до них території. На вул. Космонавтів був очищений зливовий колектор.

Фахівці КП «Одесміськсвітло» провели заміну ламп у світильниках зовнішнього спостереження: у Серединському сквері, на Олексіївській площі, вул. Героїв Крут, вул. Філатова, вул. Космонавтів і Люстдорфській дорозі. Крім того, було здійснене профілактичне підрізування дерев у місцях зіткнення з контактними лініями.

Фахівці КП «Міськзелентрест» здійснили санітарне очищення зелених зон у Серединському сквері, на Олексіївській площі і по Адміральському проспекту. Також проводилася підрізка дерев.

Великий обсяг роботи співробітники КП виконали по Овідіопольської дорозі – на ділянці від Селекційного інституту до мосту була очищена від сміття та опалого листя прилегла до дорожнього полотна зелена зона.

У рамках санітарно-технічного дня працівниками КП «Сервісний центр» були проведені роботи з прибирання об’єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, а саме:

– пам’ятний знак-плита (сквер Партизанської слави, вул. Обнорского / вул. Нескучна);

– пам’ятник герою-льотчику М. Гастелло (вул. Гастелло, 92);

– пам’ятний знак відомому журналісту Борису Дерев’янку (вул. Академіка Філатова, 51);

– пам’ятник капітану Гаврикову (Тираспольське шосе, 2).

Також були виконані роботи з прибирання чаш фонтанів Меморіалу пам’яті жертвам німецько-румунських нацистів (сквер Прохоровський) і фонтану на вул. Косовській, 2Д.

Працівники КП «Одесміськелектротранс» привели в належний санітарний стан міжпуття і прилеглу до полотна територію за трамвайними маршрутами: №26 (від 1-ї станції Люстдорфської дороги до провулка Високого), №10 (від вул. Водопровідної до кінцевої зупинки на вул. Іцхака Рабіна), №11 (вул. Академіка Лазарева), № 21 (розворотне кільце на Заставі-2).

Крім того, було виконане очищення опор контактної мережі.

Фахівці КП «ЖКС «Хмельницький» очистили від сміття пустирі, узбіччя, зелені зони, території, які проходять уздовж залізничної колії, а також безгосподарні території. Все сміття було зібрано і вивезено.

Роботи проводилися за такими адресами: від Дальницького шосе до станції «Застава-1»; від Тираспольського шосе до Двох Стовпів; від вул. Столбової до вул. Танкістів; у районі кінцевої зупинки тролейбуса № 8, по вул. Хімічній; вул. Бугаївській; вул. Степовій.

КП «ЖКС «Черьомушки» забезпечило прибирання безгосподарних територій на вул. Івана та Юрія Лип, вул. Малиновського, Фонтанській дорозі, а також уздовж залізничних колій по Овідіопольської дорозі.

Співробітники КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» виконали технічне обслуговування і ремонт обладнання дренажних насосних станцій по вул. Самарській і вул. Водопровідній.

Крім того, комунальникам довелося ліквідувати наслідки дій вандалів, які розмалювали стіни пішохідного переходу по вул. Водопровідній.

Фото: ОМР

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