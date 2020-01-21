Санитарные дни стартовали в Одессе: что это значит

В гордепартаменте хозяйства заявили о том, что во всех районах города состоятся санитарные дни.

Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Жеман.

По его словам, в эти дни большое количество коммунальщиков будет выходить на улицы и по максимуму там убирать. Так, чтобы потом можно было только поддерживать образовавшуюся чистоту.

Хозяйственники будут по-очереди наводить порядок в каждом районе города. Начнут с Киевского района, где уборка назначена уже на вторник, 21 января.

А завершат санитарные дни генеральной уборкой Суворовского района 24 января.

Фото: riavrn

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