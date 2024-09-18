Новости Одессы и Одесской области

Одесская Книжка будет называться иначе (видеофакт)

Одесская Книжка будет называться иначе (видеофакт)

Захлестнувшая Одессу волна дерусификавции добралась и до знаменитого Книжного рынка (он же – Книжка). И русскоязычную вывеску демонтировали.

Показательное видео опубликовал сегодня один из местных Телеграм-каналов.

На видео представлено, как с вывески «Книжный рынок» снимают русские буквы.

«А что вы думаете по этому поводу?» – интересуется автор видео.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Одесском горсовете обратились к руководству стадиона «Черноморец» и попросили демонтировать все русскоязычные таблички на территории спортивного комплекса.

Напомним, ранее владельцы торгового центра «Таврия-В Суворовский» добровольно убрали имя имперского фельдмаршала с фасада, не дожидаясь, пока этого потребуют активисты.

Ранее в Одессе активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз», напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что в ночь на 7 сентября местные активисты самостоятельно избавились от коммунистической символики на стеле «Крылья Победы» на площади 10 апреля – барельефов с изображением ордена ленина и медали золотая звезда.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua