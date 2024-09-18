Одесская Книжка будет называться иначе (видеофакт)

Показательное видео опубликовал сегодня один из местных Телеграм-каналов.

На видео представлено, как с вывески «Книжный рынок» снимают русские буквы.

«А что вы думаете по этому поводу?» – интересуется автор видео.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Одесском горсовете обратились к руководству стадиона «Черноморец» и попросили демонтировать все русскоязычные таблички на территории спортивного комплекса.

Напомним, ранее владельцы торгового центра «Таврия-В Суворовский» добровольно убрали имя имперского фельдмаршала с фасада, не дожидаясь, пока этого потребуют активисты.

Ранее в Одессе активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз», напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что в ночь на 7 сентября местные активисты самостоятельно избавились от коммунистической символики на стеле «Крылья Победы» на площади 10 апреля – барельефов с изображением ордена ленина и медали золотая звезда.