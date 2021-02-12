Новости Одессы и Одесской области

Самые интересные новости Одессы от 11 февраля: «полярный» «домогрох» и разрытый бульвар

Самые интересные новости Одессы от 11 февраля: «полярный» «домогрох» и разрытый бульвар

В четверг, 11 февраля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных городских событиях.

В Одессе – очередной домогрох. На сей раз рухнула часть памятника архитектуры, давно находящегося в заброшенном состоянии. Это бывшая фабрика мороженого «Полярная звезда», перед этим – гимназия. Это огромное здание располагается между улицами Мечникова и Старопортофранковской.

Предстоящий снос дома Родоканаки в переулке Некрасова, 10 – снова на слуху. При этом, как выяснилось, ситуация волнует не только жителей дома №10, на месте которого предполагается строительство Nekrasov apartments, но и тех, кто живет в доме №8 по переулку Некрасова.

В Одессе начался капитальный ремонт второй части бульвара Жванецкого. Эта часть бульвара сейчас уже полностью ограждена. За металлическим забором видно, что часть территории за ограждением уже разрыта.

На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса вводится ограничение движения крупногабаритного транспорта.

В Одессе патрульные полицейские начали штрафовать несознательных водителей, выезжающих на Ивановский мост, невзирая на запрет.

Фото Марии Котовой

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