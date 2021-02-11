В ожидании стихии: на трассе Киев – Одесса ограничили движение грузовиков

На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса вводится ограничение движения крупногабаритного транспорта.
Как пояснили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, это связано с осложнением погодных условий на территории Киевской области и перекрытием движения в Киевской и Черкасской областях.
На дорогах работают патрульные экипажи, контролирующие соблюдение водителями установленных ограничений.
Водителей грузовиков просят направлять большегрузные автомобили к специальным отстойникам, где можно переждать непогоду.
Как сообщалось ранее, на пятницу, 12 февраля, в Одесской области прогнозируют сильный снегопад, температура воздуха резко снизится.
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Фото: Телеграм-канал Патрульной полиции Одесской области