В Одессе начали штрафовать нерадивых водителей фур за проезд по Ивановскому мосту

В Одессе патрульные полицейские начали штрафовать несознательных водителей, выезжают на Ивановский мост, невзирая на запрет.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области, возле путепровода, ранее закрытого для проезда грузовиков из-за его аварийного состояния, появился полицейский пост – правоохранители следят за большегрузами и штрафуют нарушителей.

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 122 административного Кодекса Украины, за игнорирование знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

Ранее в Одесском городском совете выразили недовольство безответственностью водителей грузовиков, которые продолжают проезжать по Ивановскому мосту, невзирая на то, что с 1 февраля проезд крупногабаритного транспорта по путепроводу запрещен. В этой связи было решено усилить полицейский контроль на подъездах к Ивановскому мосту.

Напомним, с 1 февраля до 31 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение грузовиков по Ивановскому мосту из-за неудовлетворительного состояния путепровода.

Ранее замначальника Одесского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул заявил, что Ивановский мост могут полностью закрыть для проезда. Это может произойти в случае, если специальная комиссия после обследования технического состояния моста выдаст отчет о том, что он пребывает в аварийном состоянии.

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Фото: пресс-служба Патрульной полиции одесской области