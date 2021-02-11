Новости Одессы и Одесской области

Одесский дом в переулке Некрасова: чего опасаются жители? (фото)

Одесский дом в переулке Некрасова: чего опасаются жители? (фото)

Предстоящий снос дома Родоканаки в переулке Некрасова, 10 – снова на слуху. При этом, как выяснилось, ситуация волнует не только жителей дома №10, на месте которого предполагается строительство Nekrasov apartments, но и тех, кто живет в доме №8 по переулку Некрасова.

Предстоящее строительство Nekrasov apartments в старом одесском переулке вызывает беспокойство у жителей стоящего рядом другого исторического дома. У обоих дворов, как мы сообщали – общий двор, известный одесский «Арт-дворовик».

переулок Некрасова, арт-дворик

переулок Некрасова, дом №8

Дом №8, вид со двора

переулок Некрасова, дом №10

Дом №10, вид со двора

Дом №10, который собираются сносить – двухэтажный, второй дом состоит из трех этажей. Его жители жалуются, что это тоже старый дом, состояние его не ахти, и если начнется стройка, то он попросту не выдержит. Тем более что проблемы с домом уже были: кто-то из жильцов расширял квартиру и повредил несущую стену. Тогда был большой переполох, на место вызывали экспертов, которые вынесли вердикт, что здание требует укрепительных работ.

Живущий в доме №8 Сергей Закушняк выразил нам мнение жителей дома: предстоящая стройка может «доканать» дом.

На сегодняшний день жители дома №10 рассказывают, что «никакие будущие застройщики к нам пока не обращались».

В самом деле, никакие строительные работы здесь пока не начались, он не обнесен забором. То есть, как говорится, пока тихо…

переулок Некрасова

переулок Некрасова, дворик

дом в переулке Некрасова

переулок Некрасова, бюст

переулок Некрасова, 8

Ну, а одесситы зарегистрировали очередную петицию против сноса дома Родоканаки – на этот раз на платформе «Социально активный гражданин». Первая, напомним, была опубликована на сайте Кабмина Украины.

петиция против сноса дома Родоканаки

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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