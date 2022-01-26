Одесских школьников планируют перевести на дистанционное обучение

Учащихся всех классов, уже с завтрашнего дня могут перейти на дистанционное обучение. Причина – рост заболеваемости простудными заболеваниями.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
По ее словам, уже болеет очень много детей, и с каждым днем заболевает все больше.
По поручению городского головы ежедневно мониторим количество закрытых классов, увеличение ежедневно. Быстрое. Болеют дети, члены семей,
— написала Елена Буйневич у себя в Facebook.
Решение о переходе на дистанционку должно быть рассмотрено на городской комиссии ТЭБ и ЧС.
Чиновник добавила, что о решении комиссии она сообщит дополнительно, но уже сейчас просит родителей готовиться к завтрашним урокам онлайн.
Школам же поручено готовиться начать дистанционное обучение бесперебойно и по расписанию.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе растет число закрытых школьных классов. При этом городские власти заявляли, что переходить на дистанционное обучение у них планов нет. Это было всего 2 дня назад.
А две недели назад на дистанционное обучение перешли школы Измаила — второго по величине города в Одесской области.
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