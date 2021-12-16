Одесситов призывают не устраивать новогодние ярмарки и сладкие столы для школьников

Глава департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич призывает как руководство школ города, так и родителей учащихся воздержаться от проведения предновогодних ярмарок и сладких столов в учебных заведениях.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Снова праздники и те же вопросы: новогодние сладкие ярмарки. Сладкие столы. Как проводить в школе и садике, чем угощать, что приготовить. Вроде бы, понятна необходимость накормить деток вкусненьким и сделать доброе дело. Отвечаю: никак и ничем. Приготовленное дома – для нашей семьи. Угощать, продавать (деньги-продукты), в учебном заведении НЕ НУЖНО”,

– заверила чиновница.

По ее словам, главная причина такого заявления – забота о здоровье детей, а также недопустимость ситуации, когда школьники из малообеспеченных семей не смогут позволить себе приобрести что-либо на ярмарке либо “скинуться” на сладкий стол.

“Мы не можем предусмотреть пищевые аллергии, индивидуальную непереносимость. Мы фактически заставляем ребенка, пришедшего в школу без денег, облизываться на ярмарку, где купить он не может. Поэтому, пожалуйста, не в образовательном пространстве,

– призывает Буйневич.

Также она добавила, что “праздник можно и без еды провести в пределах своего класса”.

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Фото с Facebook-страницы Елены Буйневич