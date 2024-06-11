Руины Масонского дома хотят вернуть в собсвенность Одессы

Еще в апреле этого года Одесская облпрокуратура обратилась в Хозяйственный суд с требованием заставить собственника — общество с ограниченной ответственностью «Одессабуд» — вернуть в собственность территориальной громады здание на улице Княжеской, 1а.

Об этом стало известно из постановления Хозяйственного суда Одесской области.

Как отмечается в материалах дела, речь идет о здании бывшего Одесского отделения русского технического общества общей площадью 1 тысяча 133,9 квадратного метра, более известное в Одессе как «Масонский дом».

Прокурор отметил, что действует в интересах Одесского областного совета и Управления областного совета по имущественным отношениям.

Требования прокурора следующие: расторгнуть договор купли-продажи заключенный между Управлением областного совета по имущественным отношениям и Обществом с ограниченной ответственностью «Одессастрой» и обязать компанию вернуть имущество.

Отметим, подготовительное заседание суда из-за отсутствия ответчика несколько раз переносилось.

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История «падения» Масонского дома

Шедевр архитекторов Александра Бернардацци и Эдуарда Меснера, возведенный в 1887-1892 годах, последние десятилетия находился в аварийном состоянии. Несмотря на то, что здание имело статус памятника архитектуры и истории, о нем никто не заботился. До 2015 года «Масонский дом» был заброшен.

В августе 2015 года Одесский облсовет продал его с аукциона компании «Арт Билдинг Групп», которая входит в группу «Инкор» Руслана Тарпана за 1,6 млн грн. Последняя взяла на себя обязательства восстановить памятник в аутентичном виде.

Однако сделать это реставраторам не дали: после назначения губернатором Михеила Саакашвили областное управление охраны памятников отказалось подписывать охранный договор, без которого невозможно заключить договор купли-продажи.

В июле 2016 года фасад здания обвалился.

В ноябре 2016 года предприятие «Арт Билдинг групп», входящее в структуру «Инкор-групп», отказалось от планов по восстановлению здания.

В 2017 году право собственности на уже разрушенное здание перешло к подконтрольной семье депутата Андрея Кисловского строительной компании «Одессабуд». Тогда же он заявил о намерениях восстановить «Масонский дом».