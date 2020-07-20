Масонский дом: к годовщине «падения»

20 июля 2016 года в Одессе рухнул Масонский дом на ул. Княжеской. На самом деле никакой не масонский: так он именовался потому, что имел элементы декора, напоминающие масонские символы. Символы не случайны: это было здание Императорского технического общества. Тогда, в 2016-м, у творения Бернардацци по проекту Меснера рухнули крыша, стены и огромная часть фасада.

История, история…

Здание — сама история. Здесь собирались и делились достижениями лучшие умы технической мысли. 15 сентября 1897 г. именно в стенах «масонского дома» прочитал лекцию и продемонстрировал работу своего детища изобретатель радио Александр Попов, в 1890 году Общество устроило в Одессе выставку, посвященную достижениям фотографии и ее применению. С 15 мая по 1 октября 1895 года в Одессе проходила организованная Обществом выставка домостроительства и домоустройства. Самой грандиозной и успешной выставкой, в проведении которой поучаствовало Одесское отделение Императорского технического общества, была Художественно-промышленная выставка.

Что дальше? В 1912 году по этому адресу указывается вечерняя школа для взрослых женщин, позже — Городское начальное училище, далее Императорское техническое общество создало курсы «для увечных воинов», на которых раненые солдаты осваивали новые профессии, чтобы иметь возможность устроится после ранения на работу. Действовало здесь и Общество заботы о детях, ставившее себе целью открывать народные детские сады, приюты, площадки для детей, устраивать экскурсии и развлечения для детей беднейших слоев населения, где они могли бы правильно развиваться физически, умственно и нравственно. Здесь еще чуть позже Обществом был создан Политехнический институт. Уже после событий 1917 общество было переименовано в Научно-Техническое, а в советские времена здесь находился «закрытый» завод (так называемый «ящик»)… И это лишь малая толика того, чем знаменито было и это общество, и это здание.

А потом здание долго и «прочно» пустовало, местные жители стали жаловаться, что стоит опуститься сумеркам, как в закрытое здание «кто-то залезает, то огонь зажигают, то выносят что-то». Здание было закрыто, но «лазейки» многим были известны… Кстати, многие остались уверены, что «падение» Масонского дома было вызвано именно этим «вмешательством».

В 2007 году мне удалось побывать внутри. То, что увидела, поразило. Да, мусор и развалы, но тогда еще сохранились элементы старого декора. И вот ведь что поражало больше всего: удивительная лепнина, сохранившаяся красота далекого прошлого невероятным образом сочеталась с соцреалистическими «картинками», изображавшими счастливых советских людей, строящих коммунизм.

Фото смотрите в галерее:

Масонский дом внутри Масонский дом внутри Масонский дом внутри Масонский дом внутри Масонский дом внутри Масонский дом внутри Масонский дом внутри

Но вот дом рухнул, а потом наступил тот самый период «полураспада». Масонский дом «грохнул» ведь не полностью. С тех пор четыре года там «сновали» все те же антисоциальные элементы (некоторые из них даже жили на огражденной территории) и любители «сувениров». Здесь устраивались мусорные свалки, и жители окрестных домов начинали жаловаться на то, что жуткие «ароматы» шибают в нос. Металлические ограждение вокруг Масонского дома периодически ломали.

Как живется руинам?

Что сегодня, спустя четыре года после падения? Останки Масонского дома все еще вызывают некий мистический ужас своим «внешним видом». Такой вот нуар в тихом центре.

За тем, что осталось от здания, находится одна из кафедр Одесского медуниверситета. Сидящий во дворе охранник мне рассказывает, что «в Масонский дом по-прежнему лезут все, кому не лень». Живущая совсем рядом с руинами женщина это подтверждает.

Металлическое ограждение сейчас на месте. Новинкой стал тот факт, что за ограждением появились некая «времянка». А вообще здесь очень тихо, территория перед зданием по-прежнему утопает в мусоре, но уже не в бытовом. Через отверстие в ограждении вижу пакеты с большим количеством пустых пластиковых бутылок — «деятельность» продолжается. Ну разве что на этот раз на дикой жаре не шибают в нос мусорные «ароматы»…

Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас

Что дальше?

Четко ответить на вопрос, как сложится судьба того, что осталось от Масонского дома, сложно. Глядя на него сейчас, по-прежнему становится очень больно. Ведь все еще осталось многое, что напоминает о былом величии рухнувшего нашего исторического наследия…

В конце 2018 года совладелец здания Андрей Кисловский рассказал изданию «Думская», что проект восстановления здания, разработанный специалистами Одесской государственной академии строительства и архитектуры, не прошел экспертизу.

– Дом полностью разрушен, поэтому ни реставрация, ни реконструкция невозможны — только полное обновление, то есть надо просто построить заново либо возвести на этом месте что-то другое. Строить что-либо вместо Масонского дома в наших планах не было. Мы хотели сохранить памятник архитектуры для города, и я был бы горд… Но теперь я нахожусь на распутье. Пока, действительно, все плохо. Наверное, мы будем заказывать проект у какой-нибудь частной компании, может, что-то получится, — цитирует издание.

На сегодняшний же день, повторюсь, здесь «повисла» тишина. То, что осталось от здания — пока держится. То ли все это снесут «до основанья», а затем здесь появится что-то совсем новое, то ли…

Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас Состояние Масонского дома сейчас

– Только бы само не начало «падать» по новой, мы этого больше всего боимся. Смотришь на эти руины — страшно делается, — говорит мне местная жительница.

Трудно не согласиться…

Фото: Мария Котова