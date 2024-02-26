В собственность государства вернули крупное здание на Французском бульваре

В Одессе продают самый старый дом в городе На аукцион выставлен памятник архитектуры, расположенный по адресу ул. Пастера,1. Здание известно как дом Бражинского и считается самым старым в Одессе. Но даже если это не так, уж на своей улице оно точно самое старое. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области отменили тендер на ремонт разрушенной школы: причины В Дачном под Одессой отменен тендер стоимостью почти 86 млн гривен на ремонт разрушенной российской ракетой местной школы. Открытые торги проводились с нарушением. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе суд вынес приговор российскому коменданту, пытавшему украинцев В Одессе осудили российского военнослужащего, который издевался и пытал мирных жителей Херсонщины. Ему назначено максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы. ПОДРОБНЕЕ