В собственность государства вернули крупное здание на Французском бульваре

Благодаря действиям Одесской областной прокуратуры, государство вернуло здание пристройки летнего кинотеатра общей площадью более 241 квадратный метр по адресу ул. Французский бульвар в Одессе, расположенное на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Парк санатория имени Чкалова». Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Прокуратурой было установлено и доказано в суде, что это помещение было незаконно передано из собственности государства на основании гражданско-правовых соглашений, без согласия собственника государственного имущества.
Следует отметить, что Хозяйственный суд Одесской области признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск.
На данный момент судебное решение выполнено, имущество, оцененное в более чем 2 миллиона гривен, зарегистрировано на имя государства через Министерство здравоохранения Украины.
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