Руїни Масонського будинку хочуть повернути у власність Одеси

Ще у квітні цього року Одеська облпрокуратура звернулася до Господарського суду з вимогою змусити власника – товариство з обмеженою відповідальністю “Одесабуд” – повернути у власність територіальної громади будівлю на вулиці Княжій, 1а.

Про це стало відомо з постанови Господарського суду Одеської області.

Як зазначається в матеріалах справи, йдеться про будівлю колишнього Одеського відділення російського технічного товариства загальною площею 1 тисяча 133,9 квадратного метра, більш відому в Одесі як “Масонський дім”.

Прокурор зазначив, що діє в інтересах Одеської обласної ради та Управління обласної ради з майнових відносин.

Вимоги прокурора такі: розірвати договір купівлі-продажу, укладений між Управлінням обласної ради з майнових відносин та Товариством з обмеженою відповідальністю “Одесабуд” і зобов’язати компанію повернути майно.

Зазначимо, підготовче засідання суду через відсутність відповідача кілька разів переносилося.

Читайте також: У власність держави повернули велику будівлю на Французькому бульварі

Історія “падіння” Масонського дому

Шедевр архітекторів Олександра Бернардацці та Едуарда Меснера, зведений у 1887-1892 роках, останні десятиліття перебував в аварійному стані. Незважаючи на те, що будівля мала статус пам’ятки архітектури та історії, про неї ніхто не дбав. До 2015 року “Масонський дім” був занедбаний.

У серпні 2015 року Одеська облрада продала його з аукціону компанії “Арт Білдінг Груп”, яка входить до групи “Інкор” Руслана Тарпана за 1,6 млн грн. Остання взяла на себе зобов’язання відновити пам’ятник в автентичному вигляді.

Однак зробити це реставраторам не дали: після призначення губернатором Міхеїла Саакашвілі обласне управління охорони пам’яток відмовилося підписувати охоронний договір, без якого неможливо укласти договір купівлі-продажу.

У липні 2016 року фасад будівлі обвалився.

У листопаді 2016 року підприємство “Арт Білдінг груп”, що входить до структури “Інкор-груп”, відмовилося від планів з відновлення будівлі.

У 2017 році право власності на вже зруйновану будівлю перейшло до підконтрольної родині депутата Андрія Кисловського будівельної компанії “Одесабуд”. Тоді ж він заявив про наміри відновити “Масонський дім”.