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Сколько будут отдыхать украинцы на Рождество и Новый год-2024

Сколько будут отдыхать украинцы на Рождество и Новый год-2024

Сегодня, 6 декабря, в Украине уже отметили День ВСУ и День Святого Николая. Но в этом году нас еще ждут Рождество и канун Нового года. И многих интересует: предусмотрены ли в этом году праздничные выходные и на какие дни они выпадают?

Напомним, согласно Закону Украины № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», принятому в марте 2022 года, дополнительные выходные в условиях военного положения в стране не предусмотрены, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье.

Так, если смотреть на официальный календарь, выходные дни в этом месяце будут в субботу и воскресенье 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 декабря.

Рождество Христово по новоюлианскому календарю, на который перешла Украина, выпадает на 25 декабря. Это понедельник, и выходного дня, соответственно, не будет. Он также отменен из-за военного положения, действие которого продлено до 14 февраля 2024 года.

Всего в декабре 31 календарный день, из которых в 2023 году 21 рабочий день и 10 выходных.

Также отметим, что поскольку 1 января 2024 года выпадает на понедельник, то и он будет в Украине рабочим днем.

При этом в частных компаниях работодатели могут устанавливать выходные по своему усмотрению.

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Фото: Корреспондент.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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