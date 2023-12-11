Різдво та Новий рік: як працюватимуть та відпочиватимуть українці у свята

Про це йдеться у законі “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Оскільки цього року за новоюліанським календарем, на який перейшла Православна Церква України, Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, ці дні будуть звичайними робочими днями.

Ще у березні 2022 року Верховна Рада змінила трудове законодавство, скасувавши усі святкові дні. Це тим, що під час воєнного стану вводяться обмеження права і свободи людини і громадянина, передбачених Конституцією.

Нагадаємо, з 1 вересня ПЦУ (Православна церква України) та УГКЦ (Українська греко-католицька церква) офіційно перейшли на новоюліанський календар. До цього вони використали юліанську систему.

Також 14 липня Верховна Рада України проголосувала за зміну дати святкування трьох свят – Різдва Христового – 25 грудня, Дня Української Державності – 15 липня – коли вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників та захисниць України – 1 жовтня – пов’язано з українськими. військовими традиціями святкування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

З переходом на новоюліанський календар змістилися на 13 днів усі православні свята:

Різдво – 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня замість 8 січня;

День преподобної Меланії (у народі Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня замість 13 січня;

Хрещення Господнє – 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє – 2 лютого замість 15 лютого.