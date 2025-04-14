Как сообщили в мэрии, в результате террористической атаки рф на Одессу в Вербное воскресенье повреждено 78 окон и 12 дверей в городской больнице.

Также зафиксировано разрушение отделки и потолочного покрытия во внутренних помещениях.

Наибольшие поражения получили отделения нейрохирургии и интенсивной терапии. Также временно приостановлена работа поликлинического отделения.

Жертв и пострадавших среди пациентов и персонала нет.

Также в городе повреждены жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания, сгорели автомобили. На нескольких объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные.

По информации обладминистрации, в результате российской атаки пострадали восемь человек. Все пострадавшие получили осколочные ранения и ожоги.

По состоянию на утро в медучреждениях остается четверо раненых. Другие — продолжают лечение амбулаторно.

Также в вербное воскресенье российские террористы нанесли двойной удар баллистическими ракетами по городу Сумы. По обновленным данным, в результате этой атаки погибли 34 человека, из них два ребенка. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей.