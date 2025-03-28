Атака на Одесщину началась после полуночи. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону города. Около 1:47 прозвучал первый взрыв.

«Одесситы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы», — сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В результате вражеской атаки возникло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки, повреждены частные жилые дома. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожары были оперативно ликвидированы спасателями ГСЧС и пожарным подразделением Национальной гвардии Украины.

По предварительной информации пострадал 1 человек.

С местными жителями работали психологи.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 27 пожарных, от Национальной гвардии Украины — 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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