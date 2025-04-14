Согласно анализу эксперта, во время ночной атаки 13 апреля российские войска использовали новую комбинацию высот для захода дронов на город. Часть дронов двигалась на высоте примерно 2 500 метров, другая — на высоте от 200 метров. Такое сочетание, по словам Коваленко, позволяет избегать обнаружения мобильными огневыми группами, которые оснащены стрелковым оружием.

Особенностью атаки стало то, что дроны Shahed-136 на этот раз зашли на Одессу с севера, то есть с материковой части Украины, используя высоту, недоступную для стрелкового оружия. Зато низкие высоты были применены при заходе с моря. Такая тактика затрудняет своевременное обнаружение дрона до момента приближения к побережью.

Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска продолжают экспериментировать с тактикой ударов по Одесской области. Их цель — найти наиболее эффективный способ прорыва систем ПВО и нанесения поражений.

Также сообщается, что Воздушные силы ВСУ отреагировали на атаку должным образом. По словам обозревателя, они отработали профессионально, а российских оккупантов ждал определенный неприятный сюрприз, детали которого пока не раскрываются.

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