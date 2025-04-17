Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

«Російські агресори почали використовувати для ударів по Україні дрони-камікадзе типу «Шахед», оснащені отруйними речовинами.

Центр верифікував цю інформацію у спецслужб. Відомо, що в одному з БпЛА виявлено капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною «CS» (іритант). Це високо токсична речовина подразнювальної дії», – йдеться в повідомленні.

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В ЦПД також заявили, що ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Водночас інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Раніше ми розповідали про нову тактику обстрілів Одеси, яку нещодавно почали застосовувати росіяни.

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