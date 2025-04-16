Об этом сообщает корреспондент “Одесской жизни”с мест разрушений.

В пострадавших домах частного сектора выбиты окна, разрушены стены и крыши. Один из домов выгорел полностью. Жильцам одного из изуродованных домов чудом удалось спастись.

В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. 66-летний мужчина с осколочными ранениями и переломом госпитализирован, другим помощь оказана на месте.

Под ударом оказалась одесская гимназия №19. В здании выбиты стекла и двери, в некоторых кабинетах поврежден потолок.

Над ликвидацией последствий российской атаки работают волонтеры и городские коммунальные службы.

В жилом секторе работают сотрудники районной администрации для предоставления консультаций по оформлению помощи из городского бюджета и компенсации по государственной программе еВідновлення.

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