В портах Большой Одессы пять судов ожидают загрузки: как работает торговый коридор в Черном море

Несмотря на угрозы россии, Украина запустила на полную силу новый коридор для поставок зерна и других товаров через турецкие проливы на мировой рынок.

Так, 19 сентября турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa, вышедший из Одессы в начале недели, довез в Босфор три тысячи тонн украинской пшеницы. А 22 сентября на рассвете порт покинуло судно Aroyat, на борту которого 18 тысяч тонн пшеницы для Египта. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В субботу, 30 сентября, три балкера AZARA, YING HAO 01, ENEIDA под флагами Либерии и Палау экспортировали более 127 тыс. украинской агропродукции и железной руды.

Вместе с тем в порты Большой Одессы ждут под загрузку 5 новых судов. Ожидается, что балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют почти 120 тыс. тонн украинского зерна в страны Африки и Европы.

Судя по данным сервиса MarineTraffic, все они уже находятся в территориальных водах Украины.

Торговая война

Новый коридор для главного экспортного товара Украины не сравнить ни объемами, ни безопасностью с бывшим, которым за год до июля 2023 было вывезено 33 млн тонн украинского зерна, что позволило сбить цены на продовольствие в мире на 20%, согласно оценкам ООН.

Но возобновление экспорта через турецкие проливы позволит Украине заработать деньги на отражение российской агрессии и показать России, что она не контролирует Черное море, несмотря на то, что у нее есть боевые корабли, а у Украины нет.

Кремль, со своей стороны, пытается во что бы то ни стало лишить Украину возможности продавать за границу продукцию сельского хозяйства, которая до войны обеспечивала 40% украинского экспорта. А заодно решить вопрос с продажей собственного зерна.

В россии второй год подряд рекордный урожай, и с учетом запасов предложение превысит невиданные в ее современной истории 100 млн. тонн. Внутренний спрос и возможности хранения ограничены, а весь экспорт идет через Черное море, где главный конкурент – Украина.

К тому же, российское зерно не подпадает под западные санкции, и остается одним из важных источников пополнения ориентированного на войну бюджета.

В Черном море д ля перевозчиков уменьшатся риски

На маршруте по новому торговому коридору к портам Большой Одессы сохраняется военная угроза со стороны россии и минная опасность. Британский страховой брокер Miller в партнерстве с Clearwater Dynamics (CWD) и правительством Украины представил инструмент покрытия военных рисков для судов в Черном море. Об этом сообщает издание «Порты Украины».

Благодаря значительному увеличению уверенности в том, что суда активно контролируются при работе в зоне военного риска, это партнерство поможет обеспечить более безопасный проход торговых судов из Украины и будет способствовать перемещению зерна и других гуманитарных грузов.

“Используя технологию CWD и оперативную поддержку, мы можем предоставить страховщикам информацию, необходимую им для страхования судов, следующих по коридору. Мы открыты для всех запросов и надеемся помочь Украине восстановить жизненно важные международные перевозки ее зерна”, – сказал руководитель подразделения Direct Marine компании Miller Ник Саммерс.

Напомним, в июле Минобороны россии заявило, что в связи с прекращением «зерновой инициативы» оккупанты будут рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, как «потенциальных перевозчиков грузов военного назначения». Однако, несмотря на угрозы россии, движение суден возобновилось.

В августе ВМС ВСУ установили в Черном море временный коридор через собственные территориальные воды и воды стран НАТО.