Россияне обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области: много погибших, среди них ребенок (фото, видео)

Сегодня, 6 сентября, посреди дня россияне ударили ракетой по центральному рынку в городе Константиновка Донецкой области. На момент удара на рынке находились много людей.

В Донецкой ОВА сообщают, что в результате обстрела известно о 16 погибших, среди них один ребенок. Число раненых составляет 28 человек, среди них один спасатель.

Предварительно установлено, что выпустили по городу ракету комплекса С-300.

Видео попадания ракеты в рынок среди дня показал Владимир Зеленский.

Он добавил, что когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность.

В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти, —

написал президент.

В настоящее время ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов.

Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным.

Как сообщили в МВД, после обстрела начался пожар на 300 квадратных метрах, его уже потушили.

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