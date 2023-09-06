Новости Одессы и Одесской области

Россияне обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области: много погибших, среди них ребенок (фото, видео)

Россияне обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области: много погибших, среди них ребенок (фото, видео)

Сегодня, 6 сентября, посреди дня россияне ударили ракетой по центральному рынку в городе Константиновка Донецкой области. На момент удара на рынке находились много людей.

В Донецкой ОВА сообщают, что в результате обстрела известно о 16 погибших, среди них один ребенок. Число раненых составляет 28 человек, среди них один спасатель.

Ринок у Костянтинівці

Предварительно установлено, что выпустили по городу ракету комплекса С-300.

Видео попадания ракеты в рынок среди дня показал Владимир Зеленский.

Он добавил, что когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность.

В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти, —

написал президент.

В настоящее время ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов.

Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным.

Ринок у Костянтинівці

Как сообщили в МВД, после обстрела начался пожар на 300 квадратных метрах, его уже потушили.

Ринок у Костянтинівці

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить