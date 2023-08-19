Русские террористы ударили баллистической ракетой по центру Чернигова – есть раненые и погибшие (фото, видео)

Сегодня утром, в субботу, 19 августа 2023 года, около 11:30, страна-террорист россия нанесла ракетный удар по центру украинского города Чернигова. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, предварительно в центр города прилетела баллистическая ракета. Удар пришелся по зданию драмтеатра, где в это время проходила выставка производителей беспилотников «Люті пташки».

На месте работают спасатели, медики, полиция. Центр города частично перекрыт.

По информации правоохранителей, по состоянию на 13:00 известно о 5 погибших и 42 пострадавших. Травмированы 37 человек, в том числе 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Больше подробностей – на видео:

Видео с места «прилета» по драмтеатру в Чернигове опубликовал в соцсетях президент Владимир Зеленский:

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, ранены. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен», – прокомментировал глава государства.

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Источники: Суспiльне и Телеграм-канал «Думская»