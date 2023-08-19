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Русские террористы ударили баллистической ракетой по центру Чернигова – есть раненые и погибшие (фото, видео)

Русские террористы ударили баллистической ракетой по центру Чернигова – есть раненые и погибшие (фото, видео)

Сегодня утром, в субботу, 19 августа 2023 года, около 11:30, страна-террорист россия нанесла ракетный удар по центру украинского города Чернигова. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, предварительно в центр города прилетела баллистическая ракета. Удар пришелся по зданию драмтеатра, где в это время проходила выставка производителей беспилотников «Люті пташки».

На месте работают спасатели, медики, полиция. Центр города частично перекрыт.

Удар по Чернигову 19 августа 2023

По информации правоохранителей, по состоянию на 13:00 известно о 5 погибших и 42 пострадавших. Травмированы 37 человек, в том числе 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Ракетный удар по Чернигову, 19 августа 2023

Больше подробностей – на видео:

Видео с места «прилета» по драмтеатру в Чернигове опубликовал в соцсетях президент Владимир Зеленский:

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, ранены. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен», – прокомментировал глава государства.

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Источники: Суспiльне и Телеграм-канал «Думская»

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