Враг ночью атаковал “шахедами” юг Одесской области: последствия

Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа Shahed-136, которые запускали в несколько волн.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины и Одесской ОВА.
Массированная ночная атака была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.
17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако есть и попадания.
В двух территориальных громадах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Напомним, при попытке высадки на черноморском побережье украинской авиацией потоплен катер КС-701 “Тунець” на котором были российские военные.
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