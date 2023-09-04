Новости Одессы и Одесской области

Враг ночью атаковал “шахедами” юг Одесской области: последствия

Враг ночью атаковал “шахедами” юг Одесской области: последствия

Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа Shahed-136, которые запускали в несколько волн.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины и Одесской ОВА.

Массированная ночная атака была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако есть и попадания.

В двух территориальных громадах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. 

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, при попытке высадки на черноморском побережье украинской авиацией потоплен катер КС-701 “Тунець” на котором были российские военные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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