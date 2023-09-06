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Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці на Донеччині: багато загиблих, серед них дитина (фото, відео)

Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці на Донеччині: багато загиблих, серед них дитина (фото, відео)

Сьогодні, 6 вересня, посеред дня росіяни вдарили ракетою по центральному ринку у місті Костянтинівка на Донеччині. На момент удару на ринку знаходилося багато людей. 

В Донецькій ОВА повідомляють, що внаслідок обстрілу наразі відомо про 16 загиблих, серед них одна дитина. Кількість поранених разі становить 28 людей, серед них один рятувальник.

Ринок у Костянтинівці

Попередньо встановлено, що випустили по місту ракету комплексу С-300.

Відео влучання ракети у ринок серед дня показав Володимир Зеленський.

Він додав, що коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність.

На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости, –

написав президент.

Наразі ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Ринок у Костянтинівці

Як повідомили в МВС, після обстрілу зайнялась пожежа на 300 квадратних метрах, її вже загасили.

Ринок у Костянтинівці

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