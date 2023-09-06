Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці на Донеччині: багато загиблих, серед них дитина (фото, відео)

Сьогодні, 6 вересня, посеред дня росіяни вдарили ракетою по центральному ринку у місті Костянтинівка на Донеччині. На момент удару на ринку знаходилося багато людей.

В Донецькій ОВА повідомляють, що внаслідок обстрілу наразі відомо про 16 загиблих, серед них одна дитина. Кількість поранених разі становить 28 людей, серед них один рятувальник.

Попередньо встановлено, що випустили по місту ракету комплексу С-300.

Відео влучання ракети у ринок серед дня показав Володимир Зеленський.

Він додав, що коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність.

На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости, –

написав президент.

Наразі ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Як повідомили в МВС, після обстрілу зайнялась пожежа на 300 квадратних метрах, її вже загасили.

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