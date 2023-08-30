Киев этой ночью подвергся мощной атаке ракет и дронов-камикадзе: есть погибшие (фото)

Почему в одесских ночных клубах не «пакуют» призывников? Несмотря на то, что до окончания войны в нашей стране, увы, еще очень далеко, и военное положение никто не отменял, и мобилизация идет полным ходом, Одесса курортная, казалось бы, живет, в каком-то ином измерении: ведь «ночная жизнь» в той же Аркадии, да и не только там, не прекращается. И на дискотеках лихо отплясывают молодые люди вполне себе призывного возраста. А что же представители военкоматов? Ищут ли они потенциальных призывников и «уклонистов» в курортной зоне? Нет, они предпочитают «грести» мужчин из небольших населенных пунктов. ПОДРОБНЕЕ

Новый базар: увлекательные штучки старого одесского рынка (фоторепортаж) «Пойдем на Новый»: так говорят те, кто делает базар в центре города. Слово «базар» или «рынок» при этом не произносят. Да и не нужно. Во-первых, и так понятно, во-вторых, он одновременно называется и базаром, и рынком… Сегодня мы не о ценах на Новом, а о разных рекламных штучках старого-старого одесского рынка. ПОДРОБНЕЕ

Герои не умирают: 6 известных бойцов Одесчины, отдавших жизни за независимость Украины (фото) 29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этот день в 2014 году из-за атаки врага под Иловайском погибли по меньшей мере 366 украинских бойцов. За 9 лет количество людей, отдавших свои жизни за нашу страну, увеличилось в разы. «Одесская жизнь» вспоминает 6 бойцов Одесчины, погибших после 24 февраля в борьбе с россией. ПОДРОБНЕЕ