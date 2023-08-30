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Киев этой ночью подвергся мощной атаке ракет и дронов-камикадзе: есть погибшие (фото)

Киев этой ночью подвергся мощной атаке ракет и дронов-камикадзе: есть погибшие (фото)

Сегодня ночью, 30 августа, российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами из самолетов и кораблей в Черном море. Громкая ночь была в Киеве. В столице в результате падения обломков есть погибшие.

По словам главы Киевской МВА Сергея Попко, такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет.

Атака на Київ

Также в столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Погибли люди — два охранника предприятия 26 и 36 лет, сообщили в КМВА.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

Атака на Київ

Кроме того, в Киевской области из-за массированной атаки россиян возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травы. Все пожары ликвидировали, сообщили в ГСЧС.

Атака на Київ

В Киеве из-за падения обломков разрушена крыша «Ашану» в Дарницком районе столицы.

Атака на Київ

По официальной информации, этой ночью уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных БпЛА.

ппо

Этой ночью противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА.

Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей:

  • 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.
  • 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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