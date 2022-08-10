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Откуда планировалась атака на Одессу и что оккупанты ищут вместо стиралок

Откуда планировалась атака на Одессу и что оккупанты ищут вместо стиралок

Если бы российская армия не смогла взять Николаев – это кратчайший путь на Одессу, то она бы пошла через Вознесенск. А вместо стиральных машин оккупанты, мародерствуя, ищут резиновые лодки.

Об этом в интервью прессе рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, в начала войны руководивший обороной Николаева. Именно под его руководством удалось отбросить российских оккупантов обратно в Херсонскую область.

По его словам, оккупанты планировали прорываться к Одесской области через Вознесенск в случае неудачи окружить Николаев.

Но свой шанс это сделать они упустили еще в марте. Поэтому сейчас им будет очень сложно, они понесут большие потери и личного состава, и техники,

– говорит генерал-майор Дмитрий Марченко.

Он также добавил, что сейчас моральный дух  оккупантов очень низок и им точно не до наступления — они больше думают о том, как будет удобнее бежать:

Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиралок и микроволновых печей начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются бежать за Днепр.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Николаев на два дня был закрыт на въезд и выезд: там проводили спецоперацию.

Также мы писали о новом российском фейке про Одессу: мол, наступление врага на город близко, поэтому людей ждет эвакуация.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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