Новости Одессы и Одесской области

В Донецке появилась уличная реклама про Одессу: чем грозятся оккупанты?

В Донецке появилась уличная реклама про Одессу: чем грозятся оккупанты?

Очень скоро, а именно 10 апреля, мы отметим 79-ю годовшину освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Но вот уже больше года нашу страну снова пытаются атаковать нацисты – на этот раз рашистско-путинские. И накануне значимой для одесситов даты они вновь пытаются напомнить о себе.

Так, накануне соцсети облетели фото из временно оккупированного Донецка, где появилась весьма своеобразная уличная «реклама».

«Одесса, жди», – гласят надписи на рашистских баннерах. При этом оккупанты целятся в Потемкинскую лестницу и Дюка.

Очевидно, что «рекламу» приурочили к дню освобождения Одессы. «Только на этот раз освобождать русский город будут не от немецких, а от украинских нацистов», – комментируют пропагандистские паблики.

Пропагандистский баннер в Донецке

Но есть ли какая-то угроза для нашего города 10 апреля? Ответ на этот вопрос попытался дать Телеграм-канал «Новости Одесса».

Как отмечается в публикации, слова российских пропагандистов о каком-то «освобождении» – это всего лишь слова и бояться их наступления нам не стоит. Ведь и в прошлом году, когда количество их силы и техники были значительно больше – они не сумели прорвать оборону Николаева и высадить свой десант в Одессе.

«Сегодня, по сравнению с прошлым годом, у них нет преимущества в Черном море, остров Змеиный был освобожден от оккупантов еще 30 июня, флагман ЧФ россии «Москва» был успешно потоплен, а также был освобожден от рашистов наш Херсон. Более того, наше море под надежной охраной наших защитников», – пишет «Новости Одесса».

Таким образом, все, что могут сделать рашисты в этот день – это вывести ракетоноситетели с пунктов базирования в Черное море и попытаться ударить ракетами или запустить «шахеды», но это может случиться и в любой другой день. А мы, за более чем год войны, уже знаем, что надо делать при сигнале воздушной тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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