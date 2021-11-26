Какие улицы Одессы нуждаются в ремонте в 2022 году – версия транспортной комиссии

Ежегодный список улиц для ремонтов городских дорог, который устанавливает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, порой вызывает у многих недоумение. Объекты в этот список попадают странным способом. Часто это какие-то второстепенные улочки, которые лоббируют, видимо, отдельные чиновники и депутаты для своих округов.
Такое мнение высказал у себя в Facebook депутат горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов. В качестве альтернативы он обнародовал список городских улиц, где, по мнению транспортной комиссии, действительно необходимо провести ремонтные работы в 2022 году.
Как отмечает депутат, в этом году транспортная комиссия подготовила соответствующее обращение в Управление дорожного хозяйства (УДХ).
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Список одесских улиц, где необходимо провести работы в 2022 году
Реконструкция
- ул. Пантелеймоновская;
- ул. Генуэзская;
- ул. Посмитного;
- перекресток пр. Добровольского и ул. Академика Заболотного.
Капитальный ремонт
- перекресток ул. Академика Вильямса и ул. Ильфа и Петрова;
- перекресток Фонтанской дороги, ул. Артиллерийской и Краснова;
- трамвайный переезд на Водопроводной улице угол Высокий переулок;
- перекресток ул. Старопортофранковской и Колонтаевской;
- трамвайный переезд в районе площади Толбухина;
- трамвайный переезд на пересечении Фонтанской дороги и ул. Каманина;
- пешеходная зона в районе 3-й станции Люстдорфской дороги (с обеих сторон);
- пешеходная зона Польской улицы на участке от Бунина до Еврейской;
- пешеходная зона на улице Осипова на участке от Еврейской до Малой Арнаутской;
- пешеходная зона по улице Инглези на участке от улицы Комарова до Космонавтов;
- пешеходная зона вдоль улицы Академика Филатова – от площади Деревянко до ул. Ивана и Юрия Лип).
Проектирование
- проектирование реконструкции ул. Садовой;
- проектирование реконструкции Новощепного ряда на участке от ул. Преображенской до Старопортофранковской.
Отдельно Петр Обухов отметил проектирование тоннеля под железнодорожными путями между улицей Чернышевского и Люстдорфской дорогой. По его словам, данный проект должен быть готов, чтобы из-за отсутствия средств на такое сооружение в городском бюджете, можно было обратиться за финансированием к правительству.
“Мы понимаем, что денег на все эти объекты наверняка не хватит, но, мы надеемся, что УДХ возьмет наши идеи на вооружение при составлении своего списка”,
– добавил глава транспортной комиссии.
Также напомним, что в Одессе заработала новая схема движения на 5-й станции Фонтана.
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Фото: Fokus