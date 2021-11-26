Какие улицы Одессы нуждаются в ремонте в 2022 году – версия транспортной комиссии

Ежегодный список улиц для ремонтов городских дорог, который устанавливает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, порой вызывает у многих недоумение. Объекты в этот список попадают странным способом. Часто это какие-то второстепенные улочки, которые лоббируют, видимо, отдельные чиновники и депутаты для своих округов.

Такое мнение высказал у себя в Facebook депутат горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов. В качестве альтернативы он обнародовал список городских улиц, где, по мнению транспортной комиссии, действительно необходимо провести ремонтные работы в 2022 году.

Как отмечает депутат, в этом году транспортная комиссия подготовила соответствующее обращение в Управление дорожного хозяйства (УДХ).

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Список одесских улиц, где необходимо провести работы в 2022 году

Реконструкция

ул. Пантелеймоновская;

ул. Генуэзская;

ул. Посмитного;

перекресток пр. Добровольского и ул. Академика Заболотного.

Капитальный ремонт

перекресток ул. Академика Вильямса и ул. Ильфа и Петрова;

перекресток Фонтанской дороги, ул. Артиллерийской и Краснова;

трамвайный переезд на Водопроводной улице угол Высокий переулок;

перекресток ул. Старопортофранковской и Колонтаевской;

трамвайный переезд в районе площади Толбухина;

трамвайный переезд на пересечении Фонтанской дороги и ул. Каманина;

пешеходная зона в районе 3-й станции Люстдорфской дороги (с обеих сторон);

пешеходная зона Польской улицы на участке от Бунина до Еврейской;

пешеходная зона на улице Осипова на участке от Еврейской до Малой Арнаутской;

пешеходная зона по улице Инглези на участке от улицы Комарова до Космонавтов;

пешеходная зона вдоль улицы Академика Филатова – от площади Деревянко до ул. Ивана и Юрия Лип).

Проектирование

проектирование реконструкции ул. Садовой;

проектирование реконструкции Новощепного ряда на участке от ул. Преображенской до Старопортофранковской.

Отдельно Петр Обухов отметил проектирование тоннеля под железнодорожными путями между улицей Чернышевского и Люстдорфской дорогой. По его словам, данный проект должен быть готов, чтобы из-за отсутствия средств на такое сооружение в городском бюджете, можно было обратиться за финансированием к правительству.

“Мы понимаем, что денег на все эти объекты наверняка не хватит, но, мы надеемся, что УДХ возьмет наши идеи на вооружение при составлении своего списка”,

– добавил глава транспортной комиссии.

Также напомним, что в Одессе заработала новая схема движения на 5-й станции Фонтана.

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Фото: Fokus