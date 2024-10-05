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Разрушенную ракетой россиян многоэтажку в Сергеевке обещают восстановить до конца года (фото)

Разрушенную ракетой россиян многоэтажку в Сергеевке обещают восстановить до конца года (фото)

В курортном поселке Сергеевка продолжаются ремонтные работы в многоэтажном жилом доме, разрушенном от удара российской ракетой 1 июля 2022 года.

По сообщению Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, восстановление дома должно быть завершено до конца текущего года.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры напомнили, что восстановление многоэтажки в Сергеевке началось 1 декабря 2023 года.

«За это время наша служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области выполнила все масштабные работы – восстановили конструкцию уничтоженной секции, возвели стены и проложили все инженерные сети. Теперь в работе фасады и отделки. Штукатурим стены и потолки в квартирах, устраиваем цементные стяжки и керамическую плитку. Монтируем сантехническое оборудование и водопроводные сети в квартирах. Завершаем монтаж дверей, окрашиваем стены и потолки. Готовимся красить фасад», – говорится в сообщении.

Сергеевка, ремонтные работы

Восстановление многоэтажки в Сергеевке

Восстановление многоэтажки в Сергеевке, фасад

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Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта девятиэтажного жилого дома в поселке Сергеевка по улице Черноморская, 23, поврежденного в результате ракетного удара 1 июля 2022 года.

Согласно проекту, предусмотрено комплексное восстановление здания с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключения их к сети. Сообщалось, что работы должны быть завершены не позднее ноября 2024 года.

Общая указанная стоимость реконструкции многоэтажки в Сергеевке составила 73,550 млн грн.

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Напомним, в ночь на 1 июля 2022 года враг нанес удар тремя ракетами типа Х-22 по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома.

Погибли все жители подъезда с первого до четвертого этажа – всего 21 человек. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

На первом этапе восстановлением разрушенного дома занимался Сергеевский поселковый совет. В пострадавших квартирах заменили окна, восстановили электроснабжение, строители установили перекрытие между этажами и внутри жилья.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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