В Сергеевке начался капремонт в разрушенной ракетой многоэтажке (фото)

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Как мы сообщали ранее, в декабре прошлого года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта девятиэтажного жилого дома в поселке Сергеевка по улице Черноморская, 23, поврежденного в результате ракетного удара 1 июля 2022 года.

На данном этапе завезен стройматериал, демонтированы поврежденные конструкции, подготовлено все необходимое для восстановления. Сейчас строители выполняют электромонтажные работы, кладку кирпичных стен и перестенков.

По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания, с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключения их к сети.

Согласно согласованному календарному графику работ, срок завершения восстановления — не позднее ноября 2024 года.

Общая указанная стоимость реконструкции многоэтажки составляет 73 млн 550 тысяч.

Как выживает Сергеевка в условиях постоянных атак

До полномасштабного вторжения в громаде проживали около 9,5 тысяч человек, из которых пять тысяч — в Сергеевке. В конце 2023 года — количество жителей не превышало полторы тысячи. Многие люди выехали после 24 февраля, еще больше — после первого ракетного обстрела летом 2022 года.

Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника отдела коммунальной собственности, земельных отношений и ЖКХ Сергеевского поселкового совета Одесской области Вадим Мельник во время общения с документаторами инициативы «Трибунал для путина».

Ракетная атака летом 2022 года на Сергеевку стала одним из резонансных военных преступлений армии рф. Напомним, 1 июля 2022 года ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Были зафиксированы три ракеты типа Х-22. Одна из них попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома.

Российская ракета поразила цокольный этаж. Погибли все жители подъезда с первого до четвертого этажа – всего 21 человек. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

Сергеевская громада регулярно попадает под атаки БПЛА типа «шахед» со стороны российской армии. Маршруты пролета этих БПЛА, заходящих для удара по территории Украины со стороны моря, пролегают как раз над населенными пунктами громады. Всего в Сергеевской громаде из-за ракетных обстрелов повреждены детские сады, школы, более 120 жилых домов, из них девять не подлежат восстановлению.

В громаде действует штаб по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, который непосредственно занимается коммуникациями в сфере фиксации и помощи пострадавшим в результате обстрелов. Созданная местными властями специальная комиссия, работающая на местах прилетов или там, где есть разрушения, вместе с представителями правоохранительных органов фиксирует все поврежденные объекты, их состояние и степень разрушений специальным актом.

В планах местных властей — разработка комплексного плана восстановления. В первую очередь планируется восстановить работу учреждений общественного назначения — детсадов и школ. Следующее и обязательное — это обустройство укрытий. Также восстановление работы учреждений медицинских услуг, а уже потом — все остальные здания.

Сейчас в громаде сложное финансовое положение, потому что с начала вторжения 90-95% бизнеса перестало работать, львиная доля бизнеса еще и получила повреждения в результате ракетных атак. В таких условиях бюджет громады практически невозможно наполнить.