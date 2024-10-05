Зруйновану ракетою росіян багатоповерхівку у Сергіївці обіцяють відновити до кінця року (фото)

За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині, відновлення будинку має бути завершено до кінця поточного року.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури нагадали, що відновлення багатоповерхівки в Сергіївці розпочалося 1 грудня 2023 року.

«За цей час наша служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині виконала усі масштабні роботи – відновили конструкцію знищеної секції, звели стіни та проклали всі інженерні мережі. Тепер у роботі фасади та оздоблення. Тинькуємо стіни та стелі в квартирах, влаштовуємо цементні стяжки та керамічну плитку. Монтуємо сантехнічне обладнання та водопровідні мережі у квартирах. Завершуємо монтаж дверей, фарбуємо стіни та стелі. Готуємось фарбувати фасад», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині уклала договір з підрядником на проведення капітального ремонту дев’ятиповерхового житлового будинку у селищі Сергіївка по вулиці Чорноморська, 23, пошкодженого внаслідок ракетного удару 1 липня 2022 року.

Відповідно до проекту, передбачено комплексне відновлення будівлі з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, улаштуванням усіх основних інженерних комунікацій та підключення їх до мережі. Повідомлялося, що роботи мають бути завершені не пізніше ніж у листопаді 2024 року.

Загальна вказана вартість реконструкції багатоповерхівки у Сергіївці становила 73,550 млн грн.

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Нагадаємо, в ніч на 1 липня 2022 року ворог завдав удару трьома ракетами типу Х-22 по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Одна з ракет влучила до дев’ятиповерхового будинку в центрі Сергіївки, внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку.

Загинули всі жителі під’їзду з першого до четвертого поверху – усього 21 людина. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи пошкоджено 105.

На першому етапі відновленням зруйнованого будинку займалася Сергіївська селищна рада. У постраждалих квартирах замінили вікна, відновили електропостачання, будівельники встановили перекриття між поверхами та всередині житла.