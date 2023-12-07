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Людям восстановят жилье: в Сергеевке на днях начнут ремонт в разрушенной ракетой многоэтажке

Людям восстановят жилье: в Сергеевке на днях начнут ремонт в разрушенной ракетой многоэтажке

Многоэтажку в Сергеевке Белгород-Днестровского района, разрушенную российской ракетой 1 июля 2022 года, начнут ремонтировать с 11 декабря. Об этом сегодня заключили договор с победившим в тендере подрядчиком.

Об этом сообщили на странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Прямо у многоэтажки было проведено выездное рабочее совещание между представителем Службы, подрядчиком и представителями Сергеевского сельсовета.

нарада. сергіївка

Напомним, капремонт здания стоит 73 млн 550 тыс. грн.

С началом восстановительных работ в поврежденной девятиэтажке обнаружен целый комплекс ранее не учтенных объемов работ, потребность в которых появилась в связи с оседанием здания после ракетного удара.

Во время выездного совещания обсудили текущий план работы, календарный график и первоочередные работы, которые необходимо выполнить.

Согласно проекту, должно быть проведено комплексное восстановление здания. Кроме того, подрядчик должен выполнить работы по внешнему и внутреннему оформлению, а также устроить все основные коммуникации и подключить их к сети.

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Как сообщили в Службе, работы начнутся уже 11 декабря. А сдать отремонтированную многоэтажку у подрядчика не позже ноября 2024 года.

Напомним, 1 июля 2022 года ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Были зафиксированы три ракеты типа Х-22. Одна из них попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома.

Российская ракета поразила цокольный этаж. Погибли все жители подъезда с первого до четвертого этажа – всего 21 человек. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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