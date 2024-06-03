Пространство «Вільна» начало работу с семьями ветеранов в Одессе и Измаиле

Пространство «Вільна» начало работу с семьями ветеранов в Одессе и Измаиле

В дружественном к женщинам и девушкам пространстве «Вільна» стартовало новое направление психологической поддержки для семей ветеранов, а также тех, чьи родные выполняют боевые задачи на фронте.

По словам председателя Правления Общественного движения «Вера, Надежда, Любовь» Татьяны Семикоп, Фонд в области народонаселения ООН сделал важный шаг для социальной и психологической адаптации семей наших героев и героинь.

«Мы все находимся в очень сложных условиях. Но тяжелее всего тем, кто потерял своих близких. Также в сложном психологическом состоянии находятся те, кто ждет родных с фронта или начинает новую жизнь с теми, кто вернулся с войны. Каждый человек по-разному реагирует на травму. Наша главная цель — помочь людям пережить ее», — отметила Татьяна Семикоп.

Все женщины, которые нуждаются в помощи, могут записаться как на индивидуальные так и на групповые психологические консультации. Вся помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально.

Общественное движение «Вера, Надежда, Любовь» координирует четыре пространства «Вільна»: в Одессе, Измаиле, Николаеве и Херсоне.

Записаться на консультации можно по телефонам:

  • Одесса: +38-073-231-01-01
  • Измаил: +38-096-065-47-26
  • Николаев: +38-098-440-09-19
  • Херсон: +38-067-131-63-36.

пространство «Вільна»

В Украине сегодня действуют 29 пространств «Вільна», где ежедневно безвозмездно оказывают психологическую, социальную, юридическую и другие виды помощи женщинам всех возрастов. В Одессе пространство работает по адресу ул. Педагогическая, 24.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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