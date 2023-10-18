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«Вільна»: одесское пространство для женщин и девушек помогает жить дальше

«Вільна»: одесское пространство для женщин и девушек помогает жить дальше

Уже около года в Одессе существует дружеское пространство для девушек и женщин «Вільна». Здесь помогают пережить ужас войны, домашнее насилие, сложные жизненные ситуации, а также найти друзей и свое призвание. Журналист «Одесской жизни» познакомилась с работниками пространства и узнала, какие услуги они предоставляют женщине.

В Украине сегодня действуют 29 пространств «Вільна», где ежедневно безвозмездно оказывают психологическую, социальную, юридическую и другие виды помощи женщинам всех возрастов. Одесский работает по адресу ул. Педагогическая, 24.

— Пилотный проект «Вільна» был открыт в декабре прошлого года при поддержке Фонда народонаселения ООН (UNFPA), американского агентства по развитию USAID и правительства Дании. Его деятельность в Одессе осуществляется совместно с общественным движением «Вера, Надежда, Любовь». Наша основная цель – это противодействие насилию над женщинами. Дать им понять, что они защищены и что им помогут, – рассказывает менеджер пространства «Вільна» в Одессе Екатерина.

Вільна. Пространство для женщин

Сюда за помощью к специалистам могут обращаться женщины всех возрастов, нуждающиеся в профессиональной консультации, дружеской поддержке или компании. Екатерина сама родом из Новой Каховки. Как и другие социальные работники и подопечные пространства, за два года войны она пережила немало. Ей с семьей удалось уехать из оккупации 24 февраля 2022 года. Теперь от родного города практически ничего не осталось. Так что Екатерина понимает, как необходима женщинам поддержка.

– Проблемы есть у всех. В «Вольную» приходят по разным причинам. Основная категория женщин – это 40-70 лет. Кто нуждается в психологической помощи, кто убегает от домашнего насилия, а кто ищет друзей и развития. Особенно тяжело было работать с выехавшими из оккупации. Это постоянные слезы. Мы стараемся помогать женщинам открыться, расслабиться, принять себя. Поэтому часто устраиваем терапии, мастер-классы, тренинги, интересный досуг. В Одессе очень много прекрасных людей, которые всегда помогут нам в этом, говорит Катерина.

Вільна. Расписание мероприятий

Все активности в пространстве моделируются профессиональными тренерами и мастерами, а это:

  • групповые и индивидуальные сеансы с психологом;
  • консультации социального работника;
  • лекции, тренинги, мастер-классы;
  • активности для интересного досуга;
  • новые возможности карьерного развития;
  • занятие спортом.

При необходимости подопечные пространства могут посетить гинеколога в роддоме №7. Все обследования, анализы, УЗИ, вторичный прием и некоторые операции — бесплатные. Непосредственно в офисе можно пройти тест на ВИЧ-инфекцию. «Вільна» также сотрудничает с другими благотворительными организациями, например:

  • Центр психологической помощи Equilibrium (улица Большая Арнаутская, 53).
  • Центр помощи спасенным во время войны (улица Косовская, 2д).

Как радоваться жизни и побороть тревожность?

Вільна. Психолог

Психолог и телесно-ориентированный терапевт пространства «Вольная» Инна Баланюк объясняет, что делать во время приступа тревожности:

  • создайте вокруг себя уют – это базовая потребность человека;
  • выговоритесь кому-нибудь в благоприятной обстановке, проговорите все, что чувствуете (тогда желчный пузырь расслабится и эмоции не будут зажимать вас);
  • выпейте стакан воды – это поможет наладить дыхание;
  • обязательно выйдите на улицу, в людное место;
  • займитесь телесными практиками (погладьте себя, обнимите) или физическими упражнениями;
  • попробуйте дыхательную практику: представив цветок, вдыхайте его аромат, затем, медленно выдыхая, представьте, что задуваете свечу (когда выдох длиннее вдоха, человек успокаивается).

Также, если вы почувствовали тревожность, постукивая себя по «точке гордости» (участок у груди), проговорите несколько раз: «Я чувствую тревожность». Если вы боитесь выйти на улицу, сделайте это спонтанно и не обдумывая, иначе найдется сто причин, чтобы этого не делать. Если боитесь быть дома в одиночестве, позвоните кому-нибудь и пообщайтесь. Но лучше всего посещать психотерапевтические группы.

Как присоединиться к пространству «Вільна»

За событиями в пространстве «Вільна» можно следить в телеграмм-канале «Дружественное к женщинам и девушкам пространство Вільна», или звонить по телефону: (073) 231-01-01.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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