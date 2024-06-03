Простір «Вільна» розпочав роботу з сім’ями ветеранів в Одесі та Ізмаїлі

Простір «Вільна» розпочав роботу з сім’ями ветеранів в Одесі та Ізмаїлі

У дружньому до жінок та дівчат просторі “Вільна” стартував новий напрямок психологічної підтримки для сімей ветеранів, а також тих, чиї рідні виконують бойові завдання на фронті.

За словами голови Правління Громадського руху «Віра, Надія, Любов» Тетяни Семікоп, Фонд у галузі народонаселення ООН (UNFPA) зробив важливий крок для соціальної та психологічної адаптації сімей наших героїв та героїнь.

«Ми всі перебуваємо у дуже складних умовах. Але найважче тим, хто втратив своїх близьких. Також у складному психологічному стані перебувають ті, хто чекає на рідних з фронту або починає нове життя з тими, хто повернувся з війни. Кожна людина по-різному реагує на травму. Наша головна мета – допомогти людям пережити її», – зазначила Тетяна Семікоп.

Всі жінки, які потребують допомоги, можуть записатися як на індивідуальні так і на групові психологічні консультації. Вся допомога надається безоплатно та конфіденційно. Групи підтримки супроводжуються професійними психологинями та соціальними фахівчинями з великим досвідом.

Громадський рух “Віра, Надія, Любов” координує чотири простори “Вільна”: в Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні.-

Записатися на консультації можна за телефонами:

  • Одеса: +38-073-231-01-01
  • Ізмаїл: +38-096-065-47-26
  • Миколаїв: +38-098-440-09-19
  • Херсон: +38-067-131-63-36.

В Україні сьогодні діють 29 просторів «Вільна», де щодня безоплатно надають психологічну, соціальну, юридичну та інші види допомоги жінкам різного віку. В Одесі простір працює за адресою вул. Педагогічна, 24.

 

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