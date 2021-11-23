В Одессе может появиться электричка с Котовского на ЖД вокзал

Идею подал мэр Одессы Геннадий Труханов. По его мнению, это может существенно разгрузить пассажиропоток на основных магистралях, связывающих этот микрорайон с другими частями города.

О планах запуска городской электрички со станции Восточная в направлении одесского железнодорожного вокзала рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В Одессе просчитываю возможность запуска городской электрички

По его словам, он обсуждал эту тему с руководством «Укрзалізниці», и к удивлению мэра, его собеседники заинтересовались предложением и не возражали против него.

Мы обговорили с директором возможность электрички от станции «Восточная» в Суворовском районе до ЖД вокзала, что существенно также разгрузило бы поток транспорта. К той идее, что я высказал, отнеслись достаточно так, на мое удивление положительно. Сейчас надо будет разобраться, что для этого надо и сколько это будет стоить.

— сказал Геннадий Труханов.

На идею городской электрички одесского городского голову натолкнул запуск «Дунайского экспресса», который связал Измаил с Одессой. У этого состава три вагона, которые вмещают пассажиров столько же, сколько шесть маршруток. При этом поезд безопаснее, комфортнее и не нагружает автомобильные дороги.

Единственное, что цена в городской электричке может оказаться выше, чем на других видах транспорта. Еще в 2019 году проезд на электричке с Восточной до вокзала стоил 10 грн. С тех пор цены поднимались не один раз.

Еще одно достоинство городской электрички – ее меньшая зависимость от погодных условий. Как правило, если ливни или снегопады блокирует движение в Одессе, железная дорога продолжает работать.

Так было, например, во время июльского залпового ливня, когда электрички остались единственной нормальной возможностью для жителей поселка Котовского добраться в центр города.

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Нужна еще и инфраструктура

Но нам представляется, что просто запустить электричку – этого мало. Нужна также инфраструктура на станции. Сейчас, чтобы попасть на посадочные платформы на станции «Восточная», пассажирам надо преодолеть высокий пешеходный мост с полуразрушенными крутыми ступеньками. На данный момент — это место недоступно для людей с ограничениями в возможностях передвижения.

И речь не только об инвалидах. Маме с коляской, пожилому человеку очень непросто приходится на восточной. К тому же на станции нет элементарного зала ожидания, или хотя бы навесов, где можно было бы укрыться от осадков и ветра (навес есть только в направлении из Одессы).

Станция «Восточная» в Одессе располагается на пересечении улиц Жолио Кюри и Бочарова. Добраться к ней можно на маршрутке №250, которая на поселке Котовского проходит от Крыжановки по улице Семена Палия, и далее по Бочарова до Жолио Кюри. Кроме «Восточной» на Котовского есть еще остановка электричек «Поселок Шевченко» (ул. Марсельская).