Городская электричка в Одессе: можно ли решить транспортные проблемы с помощью железной дороги?
Подготовила: Татьяна СЯРОВА • Автор идеи: Александр ВЕЛЬМОЖКО, traffic.od.ua
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Вряд ли есть в Одессе и пригородах жители, которых бы миновала проблема пробок и загруженности общественного транспорта. Большинство из нас на себе ощущают, что такое час пик. А решить эти проблемы пытаются разными способами и на разных уровнях. Несколько инновационных идей накануне городским властям представил транспортный эксперт, создатель специализированного портала «Пассажирский транспорт» Александр Вельможко. Он разрабатывает проект с 2013 года. И теперь эта идея взята на вооружение и может быть осуществлена в сотрудничестве с «Укрзализныцей». Мы узнавали, когда и куда могут поехать в Одессе городские электрички, какие они могут быть, сколько это будет стоить?
С чего все начиналось?
В середине 1980-х в Одессе ходил городской дизель-поезд от станции «Одесса-Восточная» в порт для подвозки к рабочим местам докеров с поселка Котовского и Пересыпи. Проект оказался то ли нерентабельным для рушащейся советской экономики, то ли городской дизель-поезд «не вписывался» в очень плотный график движения грузовых составов — и его отменили.
Сегодня конфигурация железных путей в Одессе такова, что железнодорожный вокзал находится в центре города — и это очень удобно для пассажиров. Магистральные линии охватывают промзоны и проходят в непосредственной близости от крупного жилмассива — поселка Котовского. Еще одна ж/д-ветка заходит в порт— буквально в двух шагах от Дюка.
Поэтому это одесское преимущество можно попробовать использовать для решения транспортных проблем.
На чем ехать?
Новые городские электрички потребуют по два электропоезда на каждый маршрут. Потому необходимо либо закупить новые поезда типа Stadler Flirt, либо перебросить с других маршрутов четыре состава после модернизации и капремонта.
Парк электропоездов на одесском железнодорожном узле — это всего 17 составов типа «ЭР9П», «ЭР9Е» и «ЭР9Т», почти все они курсируют в количестве 10 вагонов.
Использование даже шести вагонов даст возможность перевозить в городской электричке около 600 человек сидя и до 1000 человек стоя.
Маршрут «Одесса-Восточная» – «Одесса-Главная»
Первый городской железнодорожный маршрут пролегает от станции «Одесса-Восточная» на северо-восточной окраине поселка Котовского до железнодорожного вокзала.
Нынешние пригородные электрички преодолевают этот 23-километровый участок за 51 минуту. Средняя скорость движения составляет около 27 км/час. Это значительно больше, чем скорость трамвая с поселка Котовского (около 16-18 км/час) и даже больше проектной скорости маршрута трамвая «Север-Юг» (22,5 км/час).
Теоретически время в пути электрички можно уменьшить до 40-45 минут. Тогда она будет выигрывать у автобусов и маршруток, которые даже при отсутствии пробок едут от вокзала до конца поселка Котовского около часа.
Если пустить электрички каждый час, например с шести утра до десяти вечера, тогда получится создать удобное и понятное для пассажиров расписание.
Маршрут «Одесса-Восточная» – «Одесса-Порт»
Общая длина маршрута — чуть более 15 километров с остановками «Шевченко», «Одесса-Сортировочная», «Одесса-Пересыпь». Правда, от станции «Пересыпь» до конечной давно не ходят пассажирские составы. Время в пути сейчас от «Одессы-Восточной» до «Одессы-Пересыпь» — 19 минут, оставшийся сложный участок до Порта поезд преодолеет еще за 8-10 минут. Таким образом, общее время в пути составит 28-29 минут в одном направлении.
С учетом загруженности железных дорог отправление поездов по данному маршруту имеет смысл сделать также раз в час. Например, чтобы от станции «Одесса-Восточная» каждые 30 минут отправлялась городская электричка — по очереди, либо к железнодорожному вокзалу, либо в порт и в самый центр Одессы.
Маршрут «Одесса-Главная» – «Одесса-Порт»
Такой маршрут может проходить через остановки «Одесса-Малая», «Одесса-Поездная», «Одесса-Застава-2», «Слободская». Длина — чуть более 13 километров. Время в пути — менее 30 минут.
Данный маршрут имеет смысл запускать только при наличии значительного потока пассажиров из района Ближних Мельниц, Заставы, Слободки в сторону центра города. В противном случае для перевозки пассажиров вполне хватит нынешнего «автономного» троллейбуса №15, который запустили по улицам Приморской и Балковской.
Маршрут «Одесса-Главная» – западное направление»
Теоретически городскую электричку можно запустить в так называемом западном направлении — от «Одессы-Главной» через платформы «Одесса-Малая», «Одесса-Поездная», «Житомирская» до станции «Одесса-Западная» — к промрынку «7-й километр». Длина такого маршрута составит чуть более 10 километров с временем в пути 22 минуты. Однако пассажиропоток, вероятно, будет крайне невелик из-за уменьшения популярности самого рынка и регулярной работы различных автобусных маршрутов.
Но электрифицированные пути продолжаются почти до автодороги «Одесса-Черноморск», а затем есть только «грузовая» ветка — к паромному комплексу и к Рыбному порту, которые вплотную примыкают к пгт Таирово, селу Бурлачья Балка и жилмассиву Совиньон. С учетом массового жилого строительства в этих местах можно запустить электричку и сюда. Общая длина маршрута составит 22 километра, время в пути 30-35 минут.
Новые станции
Ряд существующих железнодорожных станций могут служить удобными транспортными узлами. Например, от платформы «Одесса-Малая» ходят трамваи люстдорфского направления №3, №13, №26, №27 и трамвай №10 на Черемушки. Со станции «Одесса-Застава-2» можно пересесть на троллейбус №3 и трамвай №21, которые через Молдаванку идут в центр города. Станция «Одесса-Сортировочная» очень удобна летом для отдыхающих на пляже Лузановка.
Вместе с тем расположение железной дороги в непосредственной близости от крупных транспортных развязок заставляет предложить как минимум три новых остановки.
Она может быть построена непосредственно на насыпи железной дороги между двумя мостами над улицами Атамана Головатого и Черноморского Казачества. По лестницам или эскалатору пассажиры с платформы могли бы пересаживаться на трамваи, следующие от Пересыпского моста и Херсонского сквера на Пересыпь, поселок Котовского, в центр города, на Слободку, а также на троллейбусы №10 и №15 и множество автобусов.
Станция может быть построена непосредственно под мостом (или над ним). Это даст возможность пересадки на троллейбусы №3 и №12 в сторону Заставы, Молдаванки, центра и Черемушек, а также на ряд пригородных автобусов, идущих на Рени, Овидиополь и Кучурган. Здесь можно даже организовать пригородную автостанцию — чтобы разгрузить центр Одессы от автобусов.
Это даст возможность использовать городскую электричку жителям Сахарного поселка и новых микрорайонов вдоль улиц Грушевского, Пестеля, Промышленной, а также возможность пересадки на троллейбус №8 к центральному автовокзалу.
Не самое удобное расположение станции «Одесса-Восточная» и платформы «Шевченко» на поселке Котовского можно компенсировать запуском «подвозящих» автобусов или электробусов. Эти маршруты пройдут по основным улицам поселка Котовского — Паустовского, Генерала Бочарова, Академика Заболотного и Марсельской — с конечной у ТРЦ «Ривьера».
Автобусы должны быть большой вместимости и двигаться по графику, сопряженному с расписанием электрички. Оптимальный интервал — 10 минут.
Сейчас проезд на участке от «Одессы-Главной» до «Одессы-Восточной» на пригородной электричке стоит 15,9 гривни — в 1,6 раза дороже маршрутки и в 2 раза дороже городского электротранспорта.
После запуска в Одессе городской электрички цена билета не должна превышать 10 гривен. Имеет смысл включить электропоезда в систему городских постоянных билетов, как и другие виды городского транспорта.
При оплате же разового билета имеет смысл делать билет на одну поездку, билет с правом одной пересадки на другой вид городского транспорта или разовый билет с ограниченным сроком действия (90 минут и возможность любых пересадок в течение этого времени) стоимостью 15 гривен.
Минимально возможный срок запуска городской электрички в Одессе — примерно к 1 июня 2022 года. Более реальный, учитывая бюрократические проволочки и возможные технические проблемы, — ко Дню города 2 сентября 2022 года. При этом в тестовом режиме с ограниченным числом рейсов (например, 2-3 рейса в утренний и еще 2-3 рейса в вечерний час пик) можно пытаться запускать в любой момент один-два состава из имеющегося парка обычных пригородных электричек.
Электрички в Черноморск
В феврале-марте следующего года Одессу и Черноморск должна связать электричка.
Поезд между городами перестал курсировать в 2000 году. При этом многие черноморцы работают в Одессе и, наоборот, одесситы — в Черноморске, а дорога в 20 километров на автотранспорте по перегруженным дорогам занимает до двух часов утром и вечером, особенно во время курортного сезона.
Для запуска проекта железнодорожного сообщения необходимо построить в Черноморске платформы и возобновить работу железнодорожных касс. Ориентировочное время в пути электропоезда до Одессы — 45-55 минут.