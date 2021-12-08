Городская электричка в Одессе: можно ли решить транспортные проблемы с помощью железной дороги?

Вряд ли есть в Одессе и пригородах жители, которых бы миновала проблема пробок и загруженности общественного транспорта. Большинство из нас на себе ощущают, что такое час пик. А решить эти проблемы пытаются разными способами и на разных уровнях. Несколько инновационных идей накануне городским властям представил транспортный эксперт, создатель специализированного портала «Пассажирский транспорт» Александр Вельможко. Он разрабатывает проект с 2013 года. И теперь эта идея взята на вооружение и может быть осуществлена в сотрудничестве с «Укрзализныцей». Мы узнавали, когда и куда могут поехать в Одессе городские электрички, какие они могут быть, сколько это будет стоить?