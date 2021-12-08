Городская электричка одесситам не нужна – мнение

Сейчас в городском совете Одессы разрабатывают проект запуска городской электрички с поселка Котовского к Железнодорожному вокзалу. Считается, что она разгрузит другой общественный транспорт. Но есть в городе специалисты, которые проект оценивают скептически. Приводим мнение одного из них.

Петр Обухов – депутат горсовета, председатель депутатской комиссии по транспорту и урбанист. Он проехался на пригородной электричке о ЖД вокзала до станции Восточная (куда и должна ходить городская электричка), затем вернулся в центр города на трамвае и сравнил опыт поездки на этих двух видах транспорта.

У себя в facebook он написал, что в планах мэрии запустить три состава электричек уже весной 2022 года.

Пока же идут подсчеты, во сколько городу обойдется такой проект, идут переговоры, сколько будет стоит проезд в такой электричке, сколько времени займет проезд и так далее.

Вот что написал депутат после поездки:

Проезд стоит 16 гривен.

Общий путь составляет 24 км.

Электричка разгонялась максимально до 55 км\ч, а средняя скорость с учетом остановок — примерно 29 км\ч.

Проезд с вокзала на станцию «Одесса-Восточная» занял 49 минут.

Минусы:

Существующая электричка не стоит в пробках, но и не является скоростной, то есть не пользуется своими преимуществами

Далека от мест притяжения людей – торговых и офисных центров, учебных заведений;

Неудобно добираться до самой станции — жилые дома находятся на значительном расстоянии от платформы. К тому же нужно подниматься и спускаться по лестнице, идти по мосту.

Плюсы:

Находиться в электричке приятней, чем в забитой маршрутке

Время в пути все равно меньше, чем в пробке в часы пик.

Есть остановка «Одесса-Малая», с которой можно добраться до нового центра админуслуг.

Но, не смотря на плюсы электрички, Петр Обухов считает, что проект не будет популярен у одесситов из-за перечисленных им минусов.

По его мнению, основным решением по общественному транспорту должен стать запуск скоростного трамвая «Север- Юг». И на это нужно бросать все силы.

Депутат выразил надежду, что весной будущего года проект уже наконец-то реализуют после того, как закончат ремонтировать трамвайные пути на Преображенской угол Пантелеймоновской.

Петр Обухов также дает результаты его поездки на трамвае с поселка Котовского к центру Одессы.

Плюсы:

Трамвай ходит чаще, и под расписание не нужно специально подстраиваться

Остановки расположены удобней и ближе к домам местных жителей или к различным учреждениям

Трамвай стоит дешевле.

Минус он видит один: пока трамвай по скорости уступает электричке. До Пересыпского моста он проехал за 41 минуту, то есть средняя скорость — всего 19 км\ч. Если бы трамвай шел до вокзала, то весь путь занял бы по его расчетам 53 минуты.

При этом депутат видит возможности увеличить скорость трамвая:

В проекте «Север- Юг» предусмотрена замена рельсов, установка удобных платформ, с которых пассажиры будут быстрее заходить и выходить в вагоны. Кроме того, в рамках проекта закупят 12 низкопольных трамваев, которые должны заменить старые «Татры».

нужно настроить светофоры так, чтобы трамваю всегда был зеленый свет;

нужно внедрить электронный билет, чтобы водитель не отвлекался от своей основной задачи.

И вот таким образом, по мнению Петра Обухова, в Одессе удастся сделать из одесского трамвая подобие наземного метро. Это, по его мнению, реализовать намного дешевле и проще, чем заниматься еще одним дублирующим проектом с электричками.

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