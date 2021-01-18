Метро в Одессе: в мэрии не считают фантастикой строительство городской подземки

Об этом в интервью “Первому городскому” заявил первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук.

«Зачем придумывать что-то другое, если есть уже люди, которые могут быстро прорыть туннель и не вскрывать дорогу? Это не фантастика. Я думаю, что в Одессе метро будет, может быть не в эту пятилетку. А фантастика — это то, что наши катакомбы не дадут построить метро. Всё можно построить, всё можно сделать», — объяснил Михаил Кучук.

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